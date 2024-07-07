Времени осталось мало: в Минобороны призвали мужчин не нарушать закон о мобилизации

Согласно новому законодательству, до 16 июля все военнообязанные украинцы должны обновить свои военно-учетные данные в ТЦК и СП. Также это можно сделать через приложение "Резерв+" или в ЦПАУ.

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Тем, кто не выполнит требование закона, грозит административная ответственность. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

По его словам, времени для обновления своих военно-учетных данных осталось мало. Поэтому в минобороны призывают украинцев не затягивать с этим процессом.

Лазуткин напомнил, что срок, в течение которого военнообязанные мужчины должны встать на военный учет или обновить военно-учетные данные, истекает уже 16 июля.

Нарушителям, которые не выполнят требования закона, грозит административные штраф. Таким украинцам придется заплатить как минимум 17 тыс. гривен.

"Те, кто не выполнили норму закона, те могут получить соответствующий административный штраф. И мы знаем, что суммы стартуют от 17 тысяч гривен. Поэтому призываем всех за то время, которое осталось все же обновить свои данные. Проще всего это сделать сейчас в приложении "Резерв+", – сказал представитель оборонного ведомства.

Напомним, через приложение "Резерв+" свои данные уже обновили 2 миллиона 300 тысяч граждан. 1,5 миллиона из тех, кто сделал это в приложении, такое сгенерировали себе электронный военно-учетный документ.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторые украинцы смогут получить автоматическую отсрочку от мобилизации без необходимости посещать ТЦК и СП. Соответствующая функция появится в приложении "Резерв+" уже в ближайшее время.

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