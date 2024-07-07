Сколько украинцев обновили данные в 'Резерв+': в Минобороны озвучили свежие цифры

16 июля заканчивается время, которое выделили военнообязанным украинцам для обновления своих данных. Через приложение "Резерв+" это уже сделали 2 миллиона 300 тысяч граждан.

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Об этом в субботу, 6 июля, в эфире национального телемарафона сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин. Он отметил, что "Резерв+" является самым популярным способом обновления данных.

1,5 миллиона из тех, кто сделал это в приложении, такое сгенерировали себе электронный военно-учетный документ. Он абсолютно идентичен бумажному документу, поэтому его можно показывать везде, в том числе и при пересечении границы.

В ТЦК и СП и ЦПАУ при этом пришли обновить свои данные чуть более чем по 400 тысяч военнообязанных.

"Однозначно, "Резерв+" на первом месте среди тех возможностей, где украинцы обновляют свои данные", – отметил спикер.

Лазуткин также заявил, что в настоящее время военнообязанные украинцы в рамках мобилизации, даже если человека ранее признавали годным к службе, должны проходить военно-врачебную комиссию раз в год. Именно такая норма закона действует во время военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторые украинцы смогут получить автоматическую отсрочку от мобилизации без необходимости посещать ТЦК и СП. Соответствующая функция появится в приложении "Резерв+" уже в ближайшее время.

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