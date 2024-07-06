В Минобороны заявили, что во время войны военнообязанные должны проходить ВВК каждый год

В настоящее время военнообязанные украинцы в рамках мобилизации, даже если человека ранее признавали годным к службе, должны проходить военно-врачебную комиссию раз в год. Именно такая норма закона действует во время военного положения.

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Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин. Он подчеркнул, что это нужно помнить.

"Если человека и до этого признавали пригодным, ВВК во время военного положения нужно проходить раз в год. Об этом надо помнить, потому что в мирное время – раз в 5 лет; такая норма действует. Но пока мы, к сожалению, живем в условиях продолжающейся войны сейчас на некоторых участках фронта происходит обострение", – сказал Лазуткин.

По его словам, в приложении для военнообязанных "Резерв+" свои данные обновили уже 2,3 млн. украинцев.

"То есть однозначно "Резерв+" сейчас на первом месте среди тех возможностей, где украинцы обновляют свои данные. Также ТЦК и ЦНАПы тоже это делают, и там, и там чуть более 400 тысяч резервистов обновили свои данные", – отметил Лазуткин.

Спикер Минобороны также рассказал, что рекрутинговых центров в Украине уже 26, и планируется до конца года открыть еще 40.

"Сейчас около 3 000 человек непосредственно находятся на той или иной стадии рекрутинга. То есть они уже проходят этот процесс и скоро присоединятся к Силам обороны", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, начиная с полуночи 17 июля, для пересечения государственной границы необходимо иметь военно-учетный документ. При этом пограничники принимают на границе как бумажный, так и электронный документ, упомянутый выше "Резерв+".

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