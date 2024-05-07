'Можно подбирать': в Минобороны назвали вакансии в армии, на которые наиболее нужны люди

В Центрах рекрутинга украинской армии, через которые граждане могут попасть на службу в избранные ими самими бригады, сегодня открыто более 2000 вакансий. И больше всего войску нужны не только стрелки и операторы разного вооружения, но и водители и медики.

Об этом в эфире телемарафона сказал уполномоченный Министерства обороны по рекрутингу Алексей Бежевец. Он назвал семь специалистов, в которых нуждаются те воинские части, которые непосредственно участвуют в сдерживании агрессора в боевых действиях.

Да, в армии больше всего нужны:

водители;

механики;

стрелки;

операторы всех видов вооружения;

обслуга артиллеристов;

операторы БПЛА;

боевые медики.

"И не только боевые, а в общем-то медики. Отдельный путь сейчас для медиков создан, чтобы человек, имеющий хотя бы базовое образование, мог в армию зайти именно на должность, которая предусматривает медицинскую помощь", – пояснил представитель Минобороны по рекрутингу.

Список из семи вакансий представили воинские части, пункт постоянной дислокации которых находится в том же регионе, что и рекрутинговые центры. В то же время еще около 10 000 размещено онлайн самими бригадами.

"Это поле вакансий, из которого может подбираться то, что интересует человека. Соответственно, из этих более 10 тыс. можно выбрать конкретные вакансии, которые максимально близки по его специальности, опыту, видению", – заверил Бежевец.

Также добавил, что в армии большое количество открытых вакансий, связанных с логистикой, обслуживанием, ремонтом или работой в штабе.

Отметим, что в стране открыто уже 20 центров рекрутинга украинской армии. Там гражданам не выдают повестки, а предоставляют информационно-консультационные услуги относительно службы в ВСУ и по желанию человека могут зарегистрировать на службу в воинскую часть/должность по его выбору.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине существует несколько площадок рекрутинга в армию, но даже после избрания должности и получения рекомендательного письма от бригады ТЦК могут мобилизовать человека не туда. Директор военного департамента Lobby X Ольга Бандривская объяснила, что причиной, среди прочего, становятся ошибки кандидатов в резюме. Также она рассказала, как военнообязанному попасть в желаемое подразделение.

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