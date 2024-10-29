Кабмин утвердил изменения для усиления военного учета: Умеров объяснил, как будут работать нововведения

Кабинет Министров утвердил изменения для усиления военного учета и отслеживания нарушения законодательства, связанного с мобилизацией в Украине. Теперь ТЦК, СБУ, разведывательные органы и Нацполиция смогут обмениваться данными через электронную систему.

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Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, отметили в Telegram-канале министерства в понедельник, 28 октября. По словам главы ведомства, это нужно для того, чтобы правоохранители могли быстрее получать информацию о нарушителях и доставлять их в ТЦК.

Умеров подчеркнул, что в Украине идет цифровизация оборонной сферы. Это делает процесс призыва на службу в армию более справедливым и эффективным.

"Цифровизация повышает прозрачность и помогает лучше организовать работу по комплектованию наших Сил обороны. Это решение о восстановлении справедливости в отношении тех, кто добросовестно исполняет свой долг перед Родиной", – говорится в сообщении.

По словам Умерова, новые инициативы также усилят обороноспособность страны, делая армию более сильной, а военный учет более прозрачным.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство частично восстановило бронирование от мобилизации. Продлить сроки бронирования смогут работники, получившие бронь до 31 мая 2024: решение в Кабмине аргументировали стремлением обеспечить стабильную работу стратегически важных отраслей экономики, в том числе оборонной.

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