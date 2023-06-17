Качественная работа артиллерии и минометов: в ВСУ показали, как уничтожают пехоту врага. Видео

Украинские воины уничтожают российских оккупантов на востоке нашего государства. Защитники с помощью артиллерии и минометов поразили вражескую пехоту.

Видео дня

Результаты качественной работы воинов зафиксировали аэроразведчики 30-й отдельной механизированной бригады. Видео поражения показал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский (чтобы просмотреть кадры, доскролльте новость до конца).

"Силы обороны уничтожают пехоту врага. Качественная работа артиллерии и минометов по россиянам, зафиксированная аэроразведкой 30 ОМБр. Слава Украине", – написал Сырский.

На опубликованном видео видно, как по оккупантам отрабатывает украинская артиллерия и минометы. Дрон 30 ОМБр затем пролетает над местом поражений и фиксирует ликвидированных оккупантов, лежащих на земле.

Напомним, утром 17 июня в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что накануне ВСУ ликвидировали за сутки 670 оккупантов, также уничтожены 12 танков и 22 артсистемы.

Общие безвозвратные потери врага за время полномасштабной войны достигли 219 170 человек.