Кадры, разрывающие сердце: сеть поразило фото родителей на фоне разрушенного дома в Киеве, где под завалами их сын

Во вторник, 17 июня, Россия цинично атаковала Киев ударными беспилотниками и ракетами, в результате ударов зафиксированы многочисленные повреждения, в том числе и многоэтажек. В сети распространяются фото родителей, которые стоят возле разрушенного дома, где под завалами находится их сын.

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Об этом на своей Facebook-странице сообщает "Их убила Россия". На фотографиях, которые разрывают сердце, горем убитые муж и жена ожидают, что их ребенка достанут спасатели.

"Боль этой семьи – боль всей Украины. Под завалами дома, в который ударили российские террористы – их сын. Помолитесь, пожалуйста, чтобы его нашли живым", – говорится в сообщении.

В комментариях к фото люди выразили слова поддержки родителям, они искренне надеются, что парня найдут живым.

На данный момент в столице продолжается спасательная операция.

Напомним, по словам главы Министерства внутренних дел Украины Игоря Клименко, российская ракета, которая во время обстрела попала в многоэтажку 17 июня, прошла все этажи – вплоть до подвала. В результате произошло обрушение конструкций здания до уровня второго этажа.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 17 июня, Россия атаковала Киев "Шахедами", а затем и ракетами. В результате удара есть жертвы и пострадавшие. Последствия зафиксированы в более чем двадцати локациях в восьми районах города, в том числе в Соломенском обвалился целый подъезд дома.

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