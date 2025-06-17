В понедельник, 17 июня, враг атаковал Киев "Шахедами". Сейчас в Соломенском районе зафиксировано падение обломков. Известно о по меньшей мере 9 пострадавших.

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Об этом сообщили в КГГА. Отмечается, что в столице раздавались взрывы. В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА.

"Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги. Если есть проблемы с доступом к укрытию, или обращение через "Киев Цифровой" осталось без ответа, сообщите об этом в @KyivShelterBot", - говорится в сообщении властей.

Позже глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Соломенском районе зафиксировано падение шахеда, без последующего возгорания.

По состоянию на 00:30 есть вызов медиков в Соломенский район. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Клиско.

"Бригада на месте. Спасатели тоже направляются. Вражеские БПЛА еще заходят на город с севера. Находитесь в укрытиях!" - подчеркнул Кличко.

Позже он сообщил, что в Соломенском районе, предварительно, есть разрушения на верхнем этаже жилого дома. К медикам обратились двое пострадавших, их осматривают. В Днепровский район тоже направляется бригада скорой помощи.

Кроме того, еще большая группа вражеских БПЛА курсом на центр города.

"Будьте осторожны! Находитесь в укрытиях!" - подчеркнул столичный мэр.

По состоянию на 00:59 четырех пострадавших госпитализировали медики в Соломенском районе. Одному оказали помощь на месте. Также выехала бригада на вызов в Оболонский район столицы.

В Соломенском районе зафиксирован пожар в нежилой застройке. Экстренные службы работают на месте.

Ранее сообщалось, что в Украине за время полномасштабной войны (по состоянию на начало июня 2025 года) российской оккупационной армией повреждено или разрушено 2354 объекта в составе 769 медицинских учреждений. Речь идет о больницах, амбулаториях, родильных домах, поликлиниках и тому подобное.