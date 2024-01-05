Кадыров предложил США снять санкции со своих родственников в обмен на украинских пленных

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять санкции с его родственников, лошадей и самолета в обмен на украинских пленных. Он заявил, что передал список пленных бывшему американскому разведчику, стороннику Кремля и осужденному за сексуальные преступления Скотту Риттеру, который прибыл в Грозный накануне.

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Свое предложение Кадыров озвучил в ходе построения силовиков в Грозном 5 января, передают кремлевские СМИ. "Есть интересное предложение для нашего гостя. У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю (список. – Ред.) нашему гостю… если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и в ни в чем не повинных людей, лошадей… кроме меня. Еще добавят чуть-чуть санкции против меня, то мы этих людей отдадим", – заявил он.

При этом во время выступления Кадырова было показано видеообращение якобы пленных, которые просят снять "абсурдные, ни на что не влияющие санкции" против родственников Кадырова, его лошадей и самолета.

"Если вы выполните эти условия, то 20 украинских солдат вернутся в свои родные дома", – сказал один из людей на видео.

Как известно, в санкционный список США попали вероятные жены Кадырова (по данным минфина США) – Медни Кадырова, Фатима Хазуева и Аминат Ахмадова. Также ограничения ввели против дочерей Кадырова Айшат, Карины и Табарик, дома моды Айшат Кадыровой Firdaws и Турпал-Али Ибрагимова, его двоюродного брата.

Скотт Риттер прибыл в Чечню 4 января. Там он посетил Российский университет спецназа, Аэродинамический комплекс Goodsky и мечеть "Гордость мусульман" в Шали.

Риттер – бывший американский морпех-разведчик, бывший инспектор ООН по вооружениям, который поддерживает военную агрессию РФ против Украины. Он известен как один из "иностранных экспертов", на которых активно опирается пропаганда Москвы, пише статьи для кремлевской медиакомпании Russia Today.

В 2011 году Риттер был осужден в США за незаконный контакт с несовершеннолетней, но свою вину он не признал. Был освобожден условно-досрочно после 2,5 лет заключения.

Как сообщал OBOZ.UA, несовершеннолетний сын Кадырова получил девять наград. "Коллекцию" орденов и медалей 15-летний Адам Кадыров собрал всего за месяц, ее "изюминкой" стало звание "Герой Чечни".

Напомним, 3 января Украина после долго перерыва провела новый обмен пленными – домой вернулись 230 украинских воинов и гражданских, среди них защитники Мариуполя и "Азовстали". Российской стороне передали 248 оккупантов.

Ранее в ВСУ призвали украинцев не передавать данные пленных и пропавших без вести непроверенным лицам, чтобы не навредить защитникам.

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