Кадыров скрывает потери, а Сурков заговорил о 'Минске': чем манипулировали пропагандисты Кремля

Власти России прекрасно знали, что "Минские договоренности", заключенные в 2014 году, не будут выполняться ни одной из сторон. Такое откровение эксрадника российского президента Владислава Суркова изрядно ударило по мифам пропаганды Москвы. И это – в то же время, когда РФ готова на все, чтобы скрыть потери и поражения в войне. Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Правда о "Минске" Кадырову не помеха

В четверг, 16 февраля, бывшая "правая рука" Владимира Путина Владислав Сурков, в свое время занимавшийся составлением "Минских соглашений", признал – в Москве точно знали их истинную цену. По словам Суркова, он сам "выходил из того, что они не будут выполняться".

Весьма смешным в то же время выглядит тот факт, что только в начале декабря Путин возмущался словами Ангелы Меркель, признавшей "Минск" попыткой Украины выиграть немного времени. Российский лидер тогда возмущался тем, что Россию обманули, а значит, пожалуй, "ранее все это нужно было начинать".

"Все это" — то есть полномасштабное вторжение, обернувшееся ныне для Москвы значительными человеческими, техническими и экономическими потерями. Впрочем, относительно первых в России не слишком переживают, стараясь максимально скрывать количество убитых на войне солдат. Хотя этого кажется недостаточно: только на днях глава Чечни Рамзан Кадыров призвал "не комментировать потери".

По словам главного тик-токера российской политики, сейчас появляется много "манипуляций" по поводу погибших российских военных, поэтому лучше эту статистику максимально закрыть. Очевидно, что такое поведение Кадырова не должно удивлять, ведь Россия несет огромные потери – особенно на Донбассе, где уже несколько месяцев безуспешно пытается "взять" Бахмут и Угледар.

"Потери России под Угледаром, где пали две элитные бригады морской пехоты, достигли 1000 человек за два дня. Президент Путин и Генштаб РФ отрицают реальность или игнорируют ее, и им все равно сколько собственных людей они убивают", - так прокомментировал ситуацию глава минобороны Британии. Бен Уоллес.

Кадыров тоже относится к российским политикам, живущим в собственной реальности, лишь распространяя ложь и ненависть к украинцам. Очевидно, так он пытается призвать россиян охотнее идти умирать за капризы бункерного деда.

Лукашенко ищет выход?

А вот белорусы, судя по всему, стремятся остаться в живых. И хотя самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко и пытается продолжать принцип сидения на двух стульях, отдельные его заявления весьма интересны.

"Я вместе с россиянами воевать со своей территории, но только в том случае, если хоть один солдат из Украины придет к нам убивать моих людей", — подчеркнул белорусский диктатор во время пресс-конференции 16 февраля в Минске.

Также он призвал Запад начать мирные переговоры, в частности, пригласил президента США Джо Байдена посетить Беларусь именно для этого. Таким образом, Лукашенко пытается убить сразу двух зайцев: и свою приверженность Кремлю посредством транслирования пропаганды показать, и напомнить иностранным партнерам о готовности сотрудничать. Интересно, что "договариваться о мире" Лукашенко предлагает украинским военным, вычеркивая из этого уравнение и власть, и народ. На самом же деле ВСУ неплохи в "договоренностях", как демонстрирует статистика потерь российской армии за почти год полномасштабной войны.

А вот у россиян с преимуществами все очень грустно. За последние 12 месяцев все, чего удалось достичь Путину – это победить здравый смысл и еще больше укоренить пропаганду в мозгах большинства жителей РФ. Отметим, что ложь и извращенные факты пропаганда начала сеять в информпространстве много лет назад, но апогея лукавства они достигли накануне самого вторжения прошлого февраля.

Как известно, западные разведки сообщали, что Россия может ввести войска либо 15, либо 16 числа. И все кремлевские политики, включая Путина, уверяли, что это выдумки и попытки очернить Москву. Представитель МИД России Мария Захарова даже озвучивала "просьбы к средствам массовой дезинформации США и Британии - Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д. - объявить график наших "вторжений" на следующий год. Хотелось бы спланировать отпуск".

Что произошло через неделю, 24 февраля, хорошо известно всем украинцам. Теперь же диктатор готовится праздновать годовщину начала полномасштабной войны. Вот только результатов – ноль.