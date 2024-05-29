Кадыровцы похищают девушек, отжимают жилье и бизнес, а ФСБ села на наркотрафик: что происходит в оккупированных Бердянске и Мелитополе

После так называемого присоединения к РФ оккупированной части Запорожской области обстановка тут ухудшается с каждым днем. Новые "хозяева" занимаются отжимами в гигантских масштабах, ухудшилась и криминогенная ситуация. Причем большую роль в этом сыграли понаехавшие в регион оккупанты из Чечни и Южной Осетии.

Подробнее о том, что сейчас происходит в оккупации, читайте в материале OBOZ.UA.

"Я бы зачищал федералами"

Два, если так можно выразиться, главных города на захваченной части Запорожской области, которые облюбовали российские оккупанты, – это Бердянск и Мелитополь. Сегодня они напичканы офицерами ВС РФ, сотрудниками спецслужб страны-агрессора, росгвардейцами, полицаями и т.д. Большинство из них вовлечены в преступный "бизнес".

Сегодняшней обстановкой в Мелитополе впечатлился и российский блогер под ником Nicolasgfk, который ехал из Крыма через Херсонскую и Запорожскую области, о чем коротко и написал в своем блоге.

"Город – привет нашим регионам из 90-х. Стайками мутные пацаны и мужики непонятного вида. Много чеченов и Южной Осетии. Занимаются в основном, как и положено им, мутными схемами, отжимом, крышеванием, рейдерскими захватами и прочим. Спасает только военная прокуратура и много военных. От криминала я бы зачищал федералами… но, видать, это делать будут позже", – написал блогер.

Но он не озвучивает (или действительно не знает), что криминал тут не просто крышуется оккупантами, они его и возглавили. Например, эфэсбэшники, помимо своих "основных" задач, сейчас курируют наркотрафик. Военные – третируют местных, то и дело устраивая "акции мародерства". Кадыровцы и осетины из числа оккупантов крышуют многие заведения (рестораны и кафе), жриц любви и прочий подобный "бизнес".

"Кадыровцы перетянули сюда из Чечни многочисленных родственников, так как сами все не успевают. А доверяют только своим – таковы особенности менталитета. Из-за этих беспредельщиков выросло и количество похищений девушек", – утверждает наш собеседник в разведке.

С каждым днем чеченская "диаспора" подгребает под себя все больше "вкусных" точек и объектов. Например, по данным RIA Південь, в мае ей на откуп отдали и Магистральный канал.

Дело в том, что после уничтожения российскими оккупантами Каховского водохранилища на Мелитопольщине обострилась проблема обеспечения пресной водой. Уже сейчас без нее остались десятки населенных пунктов. Система оросительных каналов, с помощью которой осуществлялся полив сельхозугодий, на сегодняшний день перестала функционировать – вода осталась только в Магистральном канале, но ее уровень неуклонно снижается. Местные гауляйтеры строго-настрого запретили местным фермерам даже приближаться к водоему, и из-за отсутствия полива на полях погибает урожай.

Оросительные каналы и в Украине, и в России считаются стратегическими объектами, ловить рыбу в которых запрещено, но оккупанты на это наплевали. На скорую руку чеченцы создали рыболовецкие бригады и получили разрешение на вылов биоресурсов в канале.

"Так как большая часть водоема пролегает по Херсонской области, документ подписывали местные гауляйтеры. Однако мелитопольские рыбаки говорят, что сети в промышленных объемах замечены и на территории Акимовского района. Судя по темпам падения уровня воды в канале, жить ему осталось недолго. Но еще меньше водным обитателям", – рассказали журналисты.

Отжим домов, квартир и земли

На оккупированной части Запорожской области полным ходом идет отжим недвижимости. В Бердянске процесс еще довольно "скромный", а вот в Мелитополе местная "власть" бьет все рекорды. Дошло уже до того, что за день (!) в реестр так называемого бесхозяйного жилья оккупанты вносят более 500 домов и квартир местных жителей. Среди них есть и выехавшие из оккупации, и те, кто остался, но в итоге все равно не смог доказать права на собственность.

"Для жителей оккупированной территории процедура так выстроена, что это сделать практически невозможно. К тому же требуется предоставить оригиналы всех документов, да еще и лично. А очереди на прием документов для внесения в росреестр просто безумные, запись уже идет на конец осени. Этим и пользуются оккупанты, быстро принимая решение отжать это жилье", – поделился собеседник OBOZ.UA из Мелитопольского района.

Чтобы ускорить "законный" отжим имущества украинцев, члены "комиссий" стали организовывать прием документов прямо во дворах – под открытым небом. Но это, конечно же, фарс, и в итоге практически еженедельно на сайте так называемого правительства Запорожской области появляются новые списки "бесхозяйной" недвижимости.

А вот активисты движения "Желтая лента" сообщают, что оккупанты сейчас ставят на "карандаш" тех жителей, которые отсутствуют в городе больше месяца.

"Далее составляются поименные списки людей, имущество которых рашисты планируют передать в пользу оккупационной администрации. Они вынуждают местное население оставаться на местах, чтобы в результате стать мобилизационным ресурсом для армии врага", – сообщили в движении.

По той же схеме у украинцев отжимают и землю, которую в дальнейшем обещают раздавать в том числе и "участникам СВО".