В то время, когда наши воины мужественно и героически противостоят жестокому врагу, существует еще много различных проблем, которые могут мешать им выполнять свои обязанности.

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Одна из таких проблем – алкоголь.

И на войне эта проблема не просто велика – она БЕЗУМНАЯ!

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Змучені хронічним стресом та малими перервами між виходами з позицій на відпочинок, відсутністю кваліфікованої психологічної та психіатричної допомоги, а також відсутністю ротацій через брак новобранців, наші захисники часто зловживають спиртними напоями, які суворо заборонені військовослужбовцям ЗСУ.

Звісно що ці заборони багато хто ігнорує, через викладені вище обставини.

І що ж відбувається внаслідок цього, коли військового ловлять на вживані алкоголю:

його везуть до ВСП на так звану "задувку", коли у присутності свідків, треба дихнути в спеціальний прилад, за допомогою якого зазвичай перевіряють водіїв на стан сп’яніння. Якщо прилад фіксує факт вживання алкоголю, складають відповідний протокол, та відкриту справу за фактом цього адміністративного правопорушення, направляють до суду.

Суд, через деякий час, на підставі матеріалів справи ухвалює рішення про стягнення штрафу у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень. Військовослужбовців же в їх підрозділах, у переважній більшості випадків, по факту штрафують не на 17 чи 34 тисячі, а на суму усієї бойової виплати за місяць у якому сталася "задувка", та ще, як часто буває, і на значну частину фіксованої ставки.

І ось тут розпочинається саме найцікавіше!

Через постійні бойові дії та обмаль часу, майже всі військовослужбовці на таких судових засіданнях відсутні. Також частіше за все, відсутні і їх адвокати. В наслідок цього військові можуть навіть не здогадуватися, що накладений на них судом штраф з грошей яких їх позбавили, насправді ніхто не сплачує!

А самі ж ці стягнуті гроші йдуть невідомо куди. І таким чином, всі ці адміністративні справи залишаються відкритими... Роками! А враховуючи те, що за одним і тим самим військовим може тягнутися не одна така "задувка", то і кількість таких відкритих справ може сягати більше десятка. І через якійсь час, після нашої Перемоги, всі ці не закриті справи можуть стати законною підставою для арешту усіх рахунків цих військових, з метою стягнення усіх накопичених та прострочених боргів.

Через що таке відбувається? Вважаю, що цьому сприяє багато чинників:зі сторони особового складу ЗСУ, цьому сприяє як нехтування правилами несення військової служби, так і відсутність нормального відпочинку та відновлення, через що накопичується страшенна фізична та моральна втома; до того ж, як я вже казав бракує професійних психологів та психіатрів, та дуже б не завадила робота наркологів. А ось з боку командирів, різного рівня які допускають таке свавілля по відношенню до свої підлеглих, однозначно спостерігається брак совісті, яку за її відсутності, вже не купиш ні за які стягнуті гроші.