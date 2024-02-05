Как будут наказывать уклонистов в случае принятия нового закона о мобилизации и что не так с блокированием счетов: юрист указал на нюанс

Кабинет министров 30 января передал Верховной Раде новую версию законопроекта о мобилизации, которая вызвала новые волнения в обществе. Ведь им предлагают ввести наказание за уклонение от военной службы в виде запрета водить автомобиль или блокирования счетов.

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По мнению юристов, если такие нормы будут приняты, это приведет к серьезной нагрузке на судебную систему. OBOZ.UA рассказывает, как будут наказывать уклонистов от мобилизации и что здесь не так.

Какое предусмотрено наказание для уклонистов?

Согласно предложенным в проекте закона №10449 положениям, если военнообязанный добровольно в течение 10 дней со дня вручения повестки не явился в ТЦК (или зарубежное дипломатическое учреждение Украины, если гражданин находится за границей), то его:

– ограничивают в праве на выезд за пределы Украины;

– ограничивают в праве управления транспортными средствами;

– налагают арест на его средства и другие ценности в банках и других депозитарных учреждениях.

Так, за почти два года полномасштабной войны будет юридически оформлена норма о запрете на выезд за границу военнообязанных.

Что касается экономических "санкций" против уклонистов, то их будут внедрять только по принятию судом после представления ТЦК. Раньше эти полномочия хотели передать непосредственно ТЦК.

Перед тем, как обратиться в суд, ведомство сначала будет направлять специальное требование в течение пяти дней в электронной форме (если гражданин зарегистрирован в электронном военнообязанном кабинете) или в бумажной форме заказным письмом по почте.

После получения требования военнообязанный будет иметь 10 календарных дней, чтобы явиться в ТЦК.

Что не так в наказании для уклонистов?

Блокировка средств на счетах уклонистов, которую планируют ввести новым законопроектом о мобилизации, может "положить" судебную систему. Такое мнение высказал юрист и специалист центра оказания поддержки ветеранам Роман Лихачев в комментарии "Киев24".

"Судебная система уже легла в нашей стране, потому что нереальное количество нагрузок на судей. По несколько тысяч дел, а иногда и десятков тысяч дел приходится на одного судью", – говорит он.

По его словам, в случае принятия новой редакции законопроекта о мобилизации суды могут нагрузить еще несколькими миллионами представлений об ограничении средств.

"Сейчас часто пишут о том, что не могут отсылать документы сторонам по делу, потому что у них нет денег на почтовые марки. А здесь в течение 15 суток они должны уведомить человека и вынести решение, которое подлежит немедленному исполнению. То есть человек не будет уведомлен, а его средства уже заблокируют на счетах", – предполагает юрист.

Как сообщал OBOZ.UA, упомянутый правительственный законопроект об изменениях в мобилизации во время военного положения в Украине также предлагает внедрить новый механизм уточнения военно-учетных данных. В случае одобрения документа это затронет и военнообязанных украинцев за границей.

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