'Как человек могу сказать, что я плакала': представительница ООН рассказала об увиденном в Грозе, где РФ одним ударом убила 52 человека

Представительница Организации объединенных наций в Украине Даниэль Белль из Канады лично посетила место массового убийства жителей села Гроза на Харьковщине. Военное преступление России повергло ее в ужас, по ее словам, это худшее, что ей приходилось видеть на протяжении своего пребывания в нашей стране в течение полномасштабных военных действий.

"Пока рано делать выводы нашего расследования, но как человек, я просто плакала. Это ужасно. Это хуже всего, что я видела за то время, что нахожусь в Украине. 52 жизнь потеряна за одну секунду", – сказала она украинским журналистам. Белль входит в мониторинговую комиссию, которая вот уже несколько дней собирает данные и доказательства теракта, организованного Кремлем.

Она вместе с коллегами весь день обходит Грозу, записывая детали последствий ракетного удара. Члены комиссии собирают сведения от жителей Грозы, фиксируя, какой огромный и невосполнимый ущерб нанесла простым гражданским людям Российская Федерация.

"От местных я узнала, что это кафе было местом встреч для обычных людей. Здесь была детская площадка, и то, что увидела здесь моя команда, шокирует", – резюмировала иностранка.

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Как сообщал OBOZREVATEL, свежие могилы, вырытые в связи с массовой гибелью жителей села Гроза от российского удара, показали с высоты птичьего полета. Душераздирающая картина способна напомнить первые ужасы з оккупированных городов под Киевом в первые недели полномасштабной войны.

Среди жертв Москвы, которые 5 октября мирно собрались в кафе на поминальный обед, оказались8-летний мальчик Иван Козырь, его отец Игорь, дедушка Анатолий и тетя Ольга Пащенко-Козырь. Оккупанты просто уничтожили целую семью, оставив друзей и родственников наедине со скорбью и воспоминаниями.

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