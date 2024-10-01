Как действовать после получения повестки по почте и что грозит за ее игнорирование: разъяснение

В Украине повестки, присланные военнообязанным заказным письмом через "Укрпочту", законны. За игнорирование норм, указанных в документе, адресата могут по меньшей мере оштрафовать.

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Об этом в комментарии СМИ рассказал адвокат Дмитрий Франчук. Он подчеркнул, что в стране продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, поэтому мужчины призывного возраста могут получить повестки.

Так, украинское законодательство разрешает способ информирования военнообязанных о вызове в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) через почту.

К тому же повестка, оставленная в почтовом ящике, считается врученной, даже если получатель ее не подписал. По словам адвоката, это означает, что ответственность за получение документа лежит на лице, которому он адресован.

В то же время игнорирование повестки может иметь серьезные последствия. Это может быть административная (за уклонение от военной службы предусмотрен штраф), уголовная ответственность (в отдельных случаях, согласно УКУ) или ограничение прав (уклонистам могут ограничить некоторые права, например, на выезд за границу).

После получения повестки "Укрпочтой" адвокат советует ознакомиться с ее содержанием: внимательно прочитать документ, чтобы понять, какая именно информация в нем содержится и что требуется от военнообязанного.

Следующим шагом должен быть визит в ТЦК и СП в указанное в повестке время. Там уже нужно будет уточнить все детали.

После этого, если возникли какие-либо вопросы или сомнения, обратитесь за консультацией к работникам ТЦК или юристу.

Как сообщал OBOZ.UA, через пять месяцев после вступления в силу закона об усилении мобилизации в Украине власти скорректировали призывные процессы. Теперь военнообязанных мужчин в возрасте от 50 лет будут брать на военную службу только по "отдельному распоряжению".

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