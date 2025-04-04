Как долго Чехия сможет передавать Украине боеприпасы: глава МИД ответил

Чехия сможет до сентября 2025 года ежемесячно поставлять боеприпасы для Сил обороны Украины, которые необходимы им на фронте для защиты от российского полномасштабного вторжения. Для этого предусмотрены средства в рамках "чешской инициативы".

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Она была введена в начале войны РФ против Украины. Об этом сказал министр иностранных дел страны Ян Липавский перед заседанием глав МИД стран-членов Североатлантического Альянса в четверг, 3 апреля, передает "Радио Свобода".

"Нам удалось обеспечить финансирование, благодаря которому эта инициатива теперь имеет достаточно ресурсов для ежемесячных поставок боеприпасов Украине до сентября. Это благодаря вкладам Канады, Норвегии, Нидерландов и Дании", – сообщил Липовский.

Он утверждает, что эта инициатива снижает эффективность артиллерии войск России в пять раз и помогла изменить соотношение количества снарядов Украины и РФ с 1:10 до 1:2.

Чешский министр добавил, что за прошедший год украинским Вооруженным силам было передано 1,5 миллиона боеприпасов, треть из них – боеприпасы калибров 155 и 152 миллиметра.

Ранее Липовский отмечал, что в этом году правительство Чехии будет организовывать новую закупку боеприпасов для Украины. Страна изучает возможные способы финансирования "снарядной инициативы". По его словам, в мире еще достаточно боеприпасов, которые можно было бы закупить, процесс – "это вопрос о политической воле".

Как сообщал OBOZ.UA, чешские оружейники из STV Group намерены расширить производство 155-мм боеприпасов путем открытия двух новых производственных линий. Снаряды будут экспортироваться военным в Европу, в том числе и в Украину.

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