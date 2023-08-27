'Как Израиль': Зеленский заявил, что Украина готова воевать 'в долгую', но не теряя людей

Президент Владимир Зеленский не исключает вероятность, что война в Украине может продолжаться много лет, учитывая близкое соседство с имперской Россией. При этом он считает, что в этих условиях вовсе необязательно терять людей, и привел реальный пример: государство Израиль.

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Об этом глава государства рассказал в интервью журналистке и телеведущей Наталье Мосийчук. Она задала политику вопрос, допускает ли он продолжение войны в Украине в длительной перспективе.

"Израиль воюет. Смотря, какая это война. Мы готовы воевать "в долгую", не теряя людей. Вот так может быть. Минимизировать жертвы, как с примером с Израилем, я сказал. Можно так жить", – ответил Зеленский.

При этом он добавил, что украинцам необходимо готовиться к любому сценарию, понимать, что в какой-то момент наша страна может остаться без одного или сразу нескольким союзников в мире. Другими словами, президент считает, что нашим гражданам стоит повзрослеть.

"Они могут "отколоться" в любой момент. Либо из-за политики внутренней, либо даже из-за выборов. Все может быть, и потому нужно повзрослеть всем. Обществу — от детей до людей преклонного возраста, потому что это факт. Может так произойти. Мы же отвоевываем территорию, мы отвоевываем свое государство. Оно будет нашим", – заключил лидер нации.

Напомним, в этом же интервью глава государства допустил выборы во время войны только при финансировании избирательного процесса ЕС и США. Также они должны отправить своих наблюдателей в окопы на фронт.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в июне стало известно из канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что он планирует поездку в Украину. Политик намерен встретиться с президентом Зеленским, чтобы обсудить перспективы сотрудничества на фоне войн в обоих государствах.