'Как красная тряпка для быка': журналист объяснил, почему работники медиа стали важной целью для РФ

Украинский журналист Анатолий Мельник, который сейчас служит офицером ВСУ, объяснил, почему работники медиа стали одной из приоритетных целей для российских войск. Его история и его оценки основываются на личном опыте службы в Вооруженных силах Украины и многолетней журналистской работе в региональных и всеукраинских медиа. Он работал с корреспондентами ведущих мировых изданий и телеканалов, среди которых Reuters, BBC, CNN и The Guardian, и публично делился своими наблюдениями и выводами.

Об этом Мельник рассказал Максиму Степанову из информационной службы НСЖУ, вспоминая собственный опыт сопровождения иностранных журналистов на фронте в 2024 году и работу в отделении коммуникаций боевой бригады. Анатолий Мельник более 20 лет писал о других, но с началом службы в ВСУ сам оказался внутри событий, о которых ранее рассказывал читателям. В 41 год он служит офицером и работает в отделении коммуникаций, которое сопровождает иностранных журналистов непосредственно на передовой.

Один из таких выездов, в начале 2024 года, едва не завершился трагедией. Вечером, по дороге с позиций, в бусе находилась группа немецких журналистов, которых Мельник только что провел ближе к линии фронта. За окнами были разрушенные дома, в салоне чувствовалась усталость после съемок.

Внезапно покой прервал голос начальника службы коммуникации Руслана Новосада.

– Что-то летит. То ли птица, то ли дрон...

Мельник мгновенно вспомнил тренировки пилотов БПЛА и понял, что опасность реальна. По его словам, сомнений почти не было.

– Вперед! Бегом, быстрее! Сейчас будет сброс! – крикнул Руслан Новосад.

Бус резко набрал скорость. Людей в салоне бросало из стороны в сторону, но опытный водитель сумел оторваться от дрона. Журналисты и военные спаслись.

Однако впоследствии стало известно о трагических последствиях той атаки. Дрон сбросил боезаряд на автомобиль, который ехал позади. Люди, находившиеся в нем, погибли.

Путь в армию

Когда Анатолия Мельника мобилизовали в июне 2023 года, он уже имел большой опыт работы с темой войны. С 2014 года журналист готовил материалы об участниках АТО и ООС для винницких и всеукраинских изданий, в частности для "33 канала" и "Фактов и комментариев". Он работал во время, когда тема войны еще не была в центре общественного внимания.

О его профессиональном интересе вспоминают и коллеги.

– Еще до войны он интересовался военной тематикой. Вы же знаете, что Винница – это столица Воздушных сил. И он писал о Воздушных силах. С пресс-службой пытался сотрудничать, – рассказывает и.о. председателя Винницкой областной организации НСЖУ Марина Тепленко.

Бывший заместитель главного редактора "Фактов и комментариев" Юрий Хлистун, который почти десять лет работал вместе с Мельником, отмечает его активность.

– Анатолий – очень активный журналист. Писал о работе правоохранителей, на тему криминала. Его материалы об участниках войны на Донбассе были резонансными. По реакции читателей, по отзывам – они находили серьезный отклик. Довольно профессиональный журналист.

В 38 лет Анатолий Мельник впервые в жизни надел военную форму. По его словам, это стало переломным моментом.

– Я встретил свои 39 лет на службе, – вспоминает он. – Обычно летом праздновал у озера с друзьями. А здесь – символические конфеты, чай, кофе для ребят. И срочная работа, которую надо было сделать. Вот так и отпраздновал.

В отделении коммуникаций 41 отдельной механизированной бригады журналистский опыт стал его главным инструментом. Мельник объясняет, что для него принцип работы остался неизменным.

– Самое главное, чему я научился за 20 лет – увидеть ситуацию через Героя, – говорит он. – Его характер, эмоции, то, что держит его изнутри. Потому что везде главное – это Человек. И именно на войне, несмотря на всю современную технику, войну держат Люди.

Живые истории

За время службы блокнот Анатолия Мельника наполнился десятками историй о военных. Они разные по судьбам, но похожи по напряжению и стойкости.

Среди них – пехотинец с позывным Дед, который более 80 дней удерживал позиции на Сумщине под постоянными обстрелами, кабами и ракетами. По словам Мельника, боец рассказывает об этом с юмором, хотя имеет почтенный возраст.

– Он даст фору многим молодым, – отмечает журналист.

Другая история – о Кабане, водителе международных рейсов, который сначала волонтерил, а затем мобилизовался. Он на квадроцикле доставлял боеприпасы и лекарства, эвакуировал раненых по несколько раз в сутки, в снег и под дождем, под обстрелами.

– Он проложил настоящую дорогу жизни к собратьям на передовой, – говорит Мельник.

Среди историй, которые Анатолий Мельник записывал уже на войне, есть и те, что меняют представление о пути человека к фронту. Он говорит о них спокойно, но с очевидным уважением.

Один из таких героев – боец с позывным Туман. До войны он работал учителем истории и входил в ТОП-20 лучших педагогов Украины. Военного опыта не имел, но пришел добровольцем. Впоследствии научился управлять беспилотниками и стал офицером, командиром роты беспилотных комплексов.

На его счету – уничтожен российский танк Т-90 "Владимир" под Часовым Яром.

Еще одна история – о военном с позывным Янки. До полномасштабного вторжения он имел престижную работу в США, но после 24 февраля добровольно вернулся в Украину.

– Человек невероятной храбрости, невероятного ума. Командир взвода разведки, – говорит о нем Мельник.

Есть среди героев и женщины. В частности, боевой медик с позывным Фокс. По специальности она бухгалтер, но самостоятельно овладела медициной и теперь работает на эвакуационных машинах.

– Однажды у раненого открылось кровотечение прямо в дороге. Они с водителем поддерживали его, не давали потерять сознание. Парень выжил, – рассказывает журналист.

Цена выдержки

Анатолий Мельник вспоминает и экипаж танка, который попал под удар вражеских FPV-дронов. Раненые и контуженные, танкисты все же выполнили боевую задачу и вернулись живыми.

Одного из членов команды собратья назвали частью "экипажа титанов". По словам Мельника, этот боец горел в танке уже второй раз в жизни. Первый раз это произошло еще во время войны в Афганистане. Тогда он тоже спасся и спас побратима.

– Такие истории вдохновляют, – говорит Анатолий. – Они показывают, что пока есть такие люди, Украина будет жить.

За более чем полтора года службы отделение коммуникаций, в котором работает Мельник, обеспечило визиты журналистов из многих стран. Среди них – Германия, Франция, Швейцария, Испания, Португалия, Великобритания, государства Латинской Америки и Япония.

В перечне медиа, с которыми приходилось работать, есть Reuters, CNN, CBS, BBC, NY Times, The Guardian, Al Jazeera.

– В абсолютном большинстве это интересные, эрудированные люди, которые сопереживают Украине, – рассказывает Мельник. – Они с большим уважением относятся к нашим военнослужащим, восхищаются их борьбой. Работать с ними – настоящее удовольствие.

В то же время он признает, что случались и сложные ситуации.

– Бывали единичные случаи, когда иностранные журналисты, нарушив запрет пресофицера, решали вести стрим прямо под обстрелом или просили провести их на российскую сторону, чтобы услышать мнение "противоположной стороны", – отмечает военнослужащий.

Признание и потери

16 февраля 2024 года, в День военного журналиста, Анатолий Мельник получил грамоту Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Он говорит, что воспринимает эту награду спокойно, без пафоса. Для него важнее остается другое.

– Самая большая награда для меня – когда истории, которые я пишу, находят отклик, – говорит он.

Вместе с этим Мельник признает, что самое трудное в работе военного журналиста и пресофицера – это потери.

– Тяжелее всего писать о человеке, о его подвигах, а потом узнавать, что этого человека уже нет, – тихо говорит он. – Каждая такая история глубоко болит, запечатлевается.

В такие моменты, по его словам, помогает внутренний ориентир, который он вынес еще с гражданской профессии.

– Я вспоминаю фразу из фильма "Последний самурай". Когда попросили рассказать, как главный герой погиб, ответ был: "Нет, я вам расскажу, как он жил". И это надо делать. Каждая такая история достойна наивысшего уважения.

За время службы Анатолия Мельника война существенно изменилась. Он отмечает, что условия работы для журналистов в зоне боевых действий в 2025 году уже не те, что были в начале полномасштабного вторжения.

Если в 2023 году еще существовала возможность относительно безопасно работать вблизи передовой, то теперь ситуация другая.

– Размеры зоны поражения очень расширились, – объясняет военнослужащий.

По его словам, это непосредственно повлияло и на отношение врага к представителям медиа.

– А работники медиа стали для врага приоритетной целью – вопреки всем конвенциям, – говорит Мельник.

Именно в этом контексте он и объясняет главную метафору.

– Яркие надписи "Пресса" для них – как красная тряпка для быка, – отмечает журналист.

Обращение к коллегам

Анатолий Мельник отдельно обращается к украинским и иностранным журналистам, которые работают на фронте или вблизи него. Он подчеркивает, что ограничения со стороны военных имеют четкое объяснение.

– Если военные говорят, что туда нельзя или то нельзя снимать, это не с целью что-то скрыть, – отмечает он. – Это из соображений безопасности. Вашей и нашей безопасности.

Он также напоминает о принципе, который считает ключевым в профессии.

– Помните об известном медицинском принципе non nocere – не навреди. Он всегда был важным для настоящих журналистов, но с 2022 года он должен быть главным.

350 тысяч до Победы

Для успешного выполнения задач отделению коммуникаций критически нужен автомобиль повышенной проходимости. Без него сопровождать журналистов, эвакуировать их в случае опасности, оперативно реагировать на вызовы – почти невозможно.

– Без транспорта выполнение наших задач значительно затруднено, – говорит Анатолий. – Мы работаем на информационном фронте. Каждый материал, который выходит в свет, – это поддержка Украины, это правда о войне, которую слышит мир. Но для этого надо добраться до позиций, обеспечить безопасность коллег, вовремя выехать из-под обстрела.

Ориентировочная стоимость нужного автомобиля – 350 000 гривен.

– Каждая ваша гривна, каждый репост спасет жизнь, – отмечает Анатолий Мельник. – Помогите нашему отделению продолжать нашу работу. Помогите нам писать правду об этой войне.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк: Карточка: 4149 6090 6057 2999 IBAN: UA713052990262016400996668048

Карточка: 4149 6090 6057 2999 IBAN: UA713052990262016400996668048 Monobank: Карточка: 4874 1000 2350 4551 Ссылка: https://send.monobank.ua/jar/ostH3iv53

– Пусть Бог оберегает вас, пусть у вас будут только эксклюзивные репортажи, – говорит в завершение Анатолий Владимирович. – И пусть мы все доживем до того дня, когда напишем самую главную новость – о Победе Украины.

Анатолий Мельник благодарит за поддержку своих побратимов, начальника отделения Руслана Новосада и штаб-сержанта 3 категории отделения коммуникаций 41 ОМБр Василия Веселовского, коллег-журналистов, а также охотничье-рыболовное сообщество Украины, которые неизменно поддерживают коллег в погонах. Также благодарит свою жену Анну и мать Ирину Романовну – "за терпение, понимание и то, что они всегда рядом".

