Как освобождали 'вышки Бойко': стали известны новые детали

Сотрудники ГУР успешно освободили две буровые газодобывающие платформы, известные как "платформы Бойко". Они расположены на шельфе Черного моря, между островом Змеиный и западным побережьем Крыма.

Этот шаг является важным этапом в подготовке к операции на Тарханкуте. Об этом сообщает командир подразделения ГУР "Артан" Виктор Торкотюк.

По его словам, россияне с 2014 года использовали их в качестве вспомогательных позиций для ПВО и радиоразведки.

Группа ГУР успешно выполнела задачу по освобождению "платформ Бойко" с высокой скоростью. После освобождения на этих платформах был создан штаб и своеобразная база для подготовки к последующей операции на Крымском полуострове.

"Россияне увидели, что мы там находимся и пытались атаковать с истребителя. Но стреляли из простой пушки, поэтому достать не смогли. Когда наши ребята выстрелили из ПЗРК и повредили самолету крыло, тот улетел. Россияне боялись к нам приближаться", – рассказал Торкотюк.

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Также контроль над "вышками Бойко" помог ночью 13 сентября ударить по судоремонтному заводу в Севастополе. В результате этого большой десантный корабль оккупантов и их подлодка, способная вести огонь крылатыми ракетами, получили критические повреждения.

По мнению экспертов, украинские бомбардировщики, бившие по севастопольскому заводу, заходили в точку пуска своих ракет Storm Shadow именно со стороны буровых платформ.

Кроме того, летчикам помог и тот факт, что 23 августа на западном побережье Крыма модифицированная украинская ракета Нептун уничтожила современный российский комплекс ПВО С-400 "Триумф" стоимостью 1,2 миллиарда долларов.

Это поражение почти в режиме реального времени демонстрировал беспилотник ГУР, зависший прямо над комплексом. Российская ПВО должна была сбить его первым, но каким-то образом этого удалось избежать.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что благодаря возвращению контроля Киева над "вышками Бойко" также стал возможным проход судов с украинским зерном, выходящим из портов Одесчины после выхода России из зернового соглашения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина вернула под контроль так называемые вышки Бойко у побережья Крыма в Черном море, которые были оккупированы Россией с 2015 года. Это произошло благодаря уникальной операции подразделений Главного управления разведки.

Были освобождены буровые платформы "Петр Годованец", "Украина", "Таврида" и "Сиваш". Спецназовцы захватили ценные трофеи, а сама операция имела стратегическое значение для деоккупации Крыма. Подробнее читайте по ссылке.

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