Как военнослужащему подтвердить травму, полученную в боях: порядок действий

Главным документом, подтверждающим травму военнослужащего, полученную в ходе боевых действий, является справка, выданная врачом или фельдшером медицинского пункта воинской части. В случае ранения или внезапной болезни необходимо немедленно, в любое время суток прибыть в медпункт части.

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После осмотра больные в зависимости от характера болезни направляются на лечение. О порядке действий в случае получения травмы военного, полученной вследствие боевых действий, рассказали в Military Media Center.

Кто направляет на лечение

На стационарное лечение за пределами воинской части направляют по заключению врача воинской части, а для оказания неотложной помощи при отсутствии врача – дежурного фельдшера (санинструктора) медпункта.

В случае направления на лечение вне части военные должны быть одеты по сезону и иметь направление с подписью командира части, медкнигу, документ, удостоверяющий личность, необходимые личные вещи, аттестат на продовольствие, справку о травме (увечье, ранение, контузию) и медицинскую характеристику, а в случае направления на лечение за пределы гарнизона – дополнительно аттестат на вещевое и денежное довольствие, проездные документы до лечебного учреждения и обратно.

Если нет возможности выдать справку сразу

Если обстановка не позволяет выдать справку о травме до направления раненого на лечение, она направляется в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), к которому он приписан. Это должно произойти в течение 30 дней со дня получения травмы или со дня поступления соответствующего требования ТЦК и СП.

Если справка не выдавалась, следует составить рапорт на командира части с просьбой провести расследование и своими объяснениями. Также при возможности необходимо указать свидетелей (других военных, которые были рядом в момент ранения).

Последующая служба

Для определения пригодности к последующей военной службе Военно-врачебная комиссия (ВВК) проводится после завершения лечения. В постановлении ВВК указывается причинная связь между ранением и участием в боевых действиях (для оформления единовременной денежной помощи).

При уклонении от назначенного обследования, нарушения режима лечения раненный может быть выписано из госпиталя без ВВК. Об отказе в обследовании сообщают командиру части.

В военное время лечение должно быть закончено в военном лечебном учреждении (солдатов, матросов, сержантов и старшин – в батальонах выздоравливающих).

Отпуск по состоянию здоровья

В исключительных случаях военнослужащим может быть предоставлен отпуск по состоянию здоровья сроком на 30 дней. По постановлению ВВК он может быть продлен на тот же срок, а при соответствующих медицинских показаниях – продлен повторно еще на 30 дней.

Если после продления отпуска военный не может вернуться на службу по состоянию здоровья, он осматривается ВВК для определения степени пригодности к военной службе.

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