Как получить отсрочку от мобилизации в Украине во время военного положения: детальное разъяснение

Во время военного положения, которое было введено из-за полномасштабного вторжения России в Украину, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет имеют военную обязанность. Однако существуют определенные категории мужчин, которые могут получить отсрочку от мобилизации.

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Все, кто отвечает по крайней мере одному из условий, указанных в статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", имеют право на отсрочку от мобилизации. О том как получить отсрочку от мобилизации рассказали в ТСН.

Для реализации этого права необходимо, чтобы военнообязанный получил повестку в территориальный центр комплектования (ТЦК) для уточнения личных данных.

В таком случае военнообязанный должен явиться в ТЦК с повесткой и сообщить работникам, что он имеет право на отсрочку и не может быть принудительно мобилизован.

Для подтверждения права на отсрочку необходимо предоставить ТЦК документы, удостоверяющие семейное положение, состояние здоровья и занятость или бронирование на работе.

В случае первого вызова человека в территориальный центр комплектования рекомендуется выполнить следующие шаги:

Проверить список оснований для отсрочки от призыва, содержащийся в статье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Собрать необходимые документы, подтверждающие право на отсрочку. Хотя конкретный список документов для каждого случая не указан, можно получить информацию в ТЦК или обратиться к юристам. Однако у ТЦК может быть не полный перечень необходимых документов.

Подготовить несколько заверенных нотариусом копий документов, подтверждающих право на отсрочку.

Появиться в ТЦК с повесткой, уточнить свои личные данные, подать заявление на отсрочку и предоставить пакет подтверждающих их документов.

Обратите внимание на следующее: оригиналы документов следует иметь при себе, но в территориальный центр комплектования следует предоставлять заверенные нотариусом копии.

В заявлении на отсрочку следует указать паспортные данные заявителя, просить предоставить отсрочку в соответствии со статьей 23, дату и подпись.

После этого заявление регистрируется в журнале входящей корреспонденции ТЦК. В дальнейшем комиссия ТЦК рассматривает заявление и принимает решение о предоставлении отсрочки. После принятия решения лицо вызывают в ТЦК для получения выписки из книги протоколов. В этой выписке указаны ФИО лица, дата рождения, основания отсрочки, номер и дата протокола отсрочки, а также ФИО и подписи членов комиссии.

Военнообязанному выдадут справку о предоставлении отсрочки со штампом в военном билете или временном удостоверении – именно этот документ нужно предъявлять по требованию отсрочки.

Если во время посещения Территориального Центра Комплектования (ТЦК) вам отказывают в принятии документов, подтверждающих отсрочку, то рекомендуется отправить пакет нотариально заверенных копий и заявление в военкомат заказным письмом с описанием "Укрпочтой". Подпись при получении такого письма подтверждает, что вы предоставили документы, и ТЦК должна рассмотреть их.

Ранее OBOZREVATEL писал, почему некоторых мужчин вызывают в ТЦК повторно, а также о том, грозит ли наказание за неявку по повестке, которую оставили в дверях или почтовом ящике.

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