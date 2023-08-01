Решил еще раз вспомнить первые часы начала полномасштабной войны.

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Уже утром 24 февраля 2022 стало известно, что пожалуй главный удар агрессор наносит на Гостомель на аэропорт ГП Антонова. Некоторое время работал на этом предприятии и хорошо осознал, какой это стратегически важный объект – аэродром, фактически на окраинах Киева, способный принимать самолеты любого класса, в том числе сверхтяжелые. С этого аэропорта прямая и красивая автомобильная магистраль, по которой за несколько десятков минут можно добраться до правительственного квартала Киева.

Далее текст на языке оригинала.

Безумовно, це добре розуміли і наші вороги, які готували агресію.

Останніми днями звернув увагу на те, що в деяких публікаціях, а особливо соцмережах , почали з’являтись якісь такі песимістичні матеріали, які в тій чи іншій мірі висловлювали занепокоєння млявим розвитком нашого контрнаступу. У мене склалося враження, що окремі матеріали, можливо, навіть навмисно спотворюють реальний стан нашого контрнаступу. Але, це в основному поодинокі публікації, які не впливають на настрої наших людей. Українці вірять ЗСУ і знають, що зараз наші героїчні воїни проводять найбільш масштабну наступальну операцію після другоїсвітової війни. І вона попри все проходить успішно. Треба набратись терпіння і щиро вірити, що повільний наступ, це теж – наступ. Прийде час і буде його активна фаза, чого ми усі так палко чекаємо.

Не повинно бути жодного песимізму, об’єктивна і реальна оцінка та безмежна віра в ЗСУ! Тим більше ЗСУ вже усьому світу доказали свою могутність і ефективність. Дуже важливо нам всім зрозуміти, що в тій війні, яку розпочав путін 24 лютого 2022 року, Україна вже Перемогла!!!

Зараз відбувається вже інша війна, яку путін вимушений проводити, незважаючи на те, що всі його стратегічні плани і наміри були сконцентровані на першій фазі цієї війни, яку він програв, або точніше сказати – Україна Перемогла.

Це надзвичайно важливо нам, українцям, розуміти. Достатньо було б найбільш підготовленому підрозділу російської армії – десантно-штурмовому загону спеціального призначення захопити летовище в Гостомелі 24 лютого минулого року, щоб хід історії був за іншим сценарієм. Для нас, українців, – за найгіршим.

Головний удар, який планував путін по Україні якраз і передбачав захоплення летовища у Гостомелі і швидке десантування на нього псковської повітряно-десантної дивізії з повним озброєнням і у повному складі. Десятки потужних військово-транспортних літаків були готові негайно вилетіти із військових аеродромів білорусії і перекинути в Гостомель, дуже швидно, усі необхідні військові підрозділи, які і забезпечили б захоплення вищого державного керівництва України і негайну його заміну на ставлеників путіна. У них усе було до цього готово.

До речі, десятки повністю споряджених ІЛ-76 декілька годин перебували у повітрі, чекаючи дозволу на посадку у Гостомелі. Якби такий дозвіл був отриманий, то запрацював би повітряний конвеєр і на летовище приземлилися б сотні літаків, гелікоптерів і тисячі російських десантників. Але дозвіл міг бути отриманий тільки у разі захоплення цього летовища. Наші вороги напевно знали, що тих сил, які залишились в Гостомелі, захищати летовище, явно недостатньо, щоб протистояти величезній армаді новітніх ударних гелікоптерів КА-52 і високопрофесійному спецназу. Тому у них не було сумніву в успішності цього грандіозного путінського плану по захопленню України. "П’ята колона" теж, з нетерпінням причаїлася і чекала, коли займе усі владні кабінети в Україні.

Все це повинно було відбутися увечері 24 лютого, максимум під ранок 25 лютого.

Українці повинні були прокинутися вже в зовсім іншій країні!

Це була б колосальна трагедія для українського народу. Значна, найбільш патріотична, частина якого повинна була бути знищена новою владою. Путін хотів зробити українців "щасливими", як колись армія муравйова, більшовицькі терористи на чолі зі сталіним. Усі хто не хотів бути щасливими при путінській владі, тих повинні були швидко знищити, або умертвити в концентраційних таборах у сибіру чи на колимі.

Це була б нова трагедія українського народу 21 сторіччя – як українську державність, українську культуру, українську історію і безпосередньо український народ знищували окупанти і потужна п’ята колона, яка довгі роки формувалась і виховувалась на путінські фінанси і яка дуже хитро розчинилась серед українських патріотів. Вони не дуже переймалися б законами чи процедурами, а тим більше правами людей. Це ми зараз не можемо засудити зрадників, які діяли в інтересах ворога і переймаємося їхнім правом на захист.

Про те, що могло нас чекати, страшно не тільки писати, а навіть думати.

Гостомель зламав усі плани путіна, які він почав реалізовувати ще після мюнхенської конференції 2007 року. Саме тоді він взяв курс на воєнне вирішення питання відновлення російської імперії в її первісних кордонах станом на 1917 рік.

Захоплення і державний заколот в Україні за планами путіна повинні були відбутися надзвичайно швидко, щоб захід не встиг відреагувати, а лише сприйняти ці зміні, вже як факт, що відбувся. В такому випадку ми б побачили і дійсну роль не тільки п’ятої колони в Україні, але й Китаю.

Така страшна участь чекала нас, українців. Дивно, що про це мало розказують штатні політологи. А це необхідно українцям знати і пам’ятати кожний день і кожну годину.

Але усі ці плани і наміри путіна та його українських соратників були зламані героїчними захисниками Гостомеля. Їх було мало і недостатньо, щоб стримати таку потужну навалу ворогів, але ці Герої встояли, поки підійшло підкріплення. Багато, хто з тих, які захищали 24-25 лютого 2022 року летовище в Гостомелі, загинули. Але їх подвиг врятував країну і український народ.

Наша перемога під Гостомелем – стратегічна поразка путіна в цій війні.

Україна Перемогла. Після того, як путін програвши цю війну, відвів за межі України недобиті свої війська із півночі та північного сходу – почалася інша війна, яку путін не планував.

Про героїв Гостомеля вже зараз треба знімати серіали, а не ті, що планує наш Мінкульт. На прикладі героїв Гостомеля треба виховувати наше молоде покоління, наше майбутнє.

Передбачаю, що ця військова операція в Гостомелі увійде в історію українсько-російської війни, як операція, що змінила стратегічну лінію подальшої війни путіна. Хоч в ході цієї операції не було задіяно величезні масиви живої сили і техніки, її результати мають стратегічне значення для цієї війни, як і деякі битви, які відбулися в минулому сторіччі.

Хто цікавиться історією добре знає, що протягом останнього сторіччя відбулося дві світові війни. Ми зараз не будемо аналізувати ці войни, я лише хочу привернути увагу до того, що і в першій, і другій світових війнах були битви, які істотно вплинули на характер подальшої війни і її результати.

Давайте зробимо невеликий екскурс в історію і згадаємо ці битви. Це – були історичні битви, які вплинули на хід історії у 20 сторіччі.

В 1914 році розпочалася перша світова війна, яка стала справжнім жахом для європейців – величезний театр бойових дій, голод, холод, газові атаки, мільйони жертв. На той час, Світ ще ніколи не бачив такого пекла, але апофеозом цієї трагедії була битва під Варденом, в якій з обох сторін приймали участь біля 2,5 мільйонів солдат і яка забрала життя більш ніж у 700 тисяч французьських та німецьких солдатів, учасників цих кровавих боїв.

Військова операція під Варденом продовжувалась 303 дні і за своїм масштабом та результатами стала історичною і багато в чому змінила подальший хід першої світової війни, а також вплинула на її результати.

6 червня 1944 року розпочалася найбільш масштабна за усю історію людства десантно-штурмова операція "Оверлод", в якій прийняли участь майже 3 мільйони американських, британських і канадійських солдат – членів антигітлерівської коаліції і ще солдат багатьох інших країн, які долучилися до війни проти третього рейху. Це, теж була історична битва і яка мала велике стратегічне значення, оскільки значно наблизила завершення другої світової війни та вплинула на її результати.

Війна з путіним ще не закінчилася. За цей період відбулось дуже багато визначних боїв, які мали величезне значення, але битва під Гостомелем залишається історичною і стратегічною за своїм характером і наслідками.

Такі три військові операції. Не усі зі мною погодяться, що битва під Гостомелем може бути співрозмірна битві під Варденом чи операції Оверлод, і будуть праві. Не співставні масштаби і не співставні наслідки стратегічного характеру. Це з однієї сторони. Але є і інший вимір. Для нас, українців битва під Гостомелем була стратегічною, від результатів якої багато у чому визначалось наше майбутнє.

Є ще одна обставина, яка об’єднує між собою ці три історичні битви.

І битва під Варденом, і операція Оверлод – були провісниками закінчення першої і другої світової війни.

Будемо сподіватись, що і битва під Гостомелем – стала провісником повного краху путінської агресії і повної Перемоги українського народу у цій війні.

Ми в це віримо, так і буде.