Как продвигается переход на корпусную систему ВСУ: в Генштабе перечислили шаги

В Силах обороны Украины продолжается переход на корпусную систему и реорганизация военного управления. В частности, продолжается работа по укомплектованию организационных ядер управлений новых корпусов.

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Об этом в пятницу, 21 марта, сообщили на официальной Facebook-странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Отмечается, что недавно назначенный начальник Генштаба Андрей Гнатов провел совещание по созданию корпусной системы в украинской армии.

В частности, генерал-майор заслушал доклады начальников штабов видов, отдельных родов войск, руководителей органов военного управления и новоназначенных командиров корпусов относительно реального положения дел по комплектованию, подготовке и обеспечению управлений корпусов и их структурных подразделений.

"Необходимо обеспечить максимальное вовлечение личного состава новых корпусов в мероприятия подготовки, с обязательным учетом опыта ведения боевых действий в условиях современной войны. Также должны провести надлежащий мониторинг этой подготовки", – подчеркнул Гнатов.

В Генштабе также отметили, что идет работа по укомплектованию организационных ядер управлений новых корпусов. В частности, проходят мероприятия индивидуальной и коллективной подготовки. Спланированы командно-штабные тренировки.

17 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил ускорить переход на корпусную структуру в Силах обороны. Соответствующий приказ получил новоназначенный начальник Генштаба Андрей Гнатов.

Кроме того, ему приказали провести аудит актуальных нужд боевых бригад.

"Нужно максимальное обеспечение бригад для устойчивости наших позиций как на фронте, так и в дипломатической работе", – заявил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, генерал-майор Андрей Гнатов занимал должность заместителя начальника Генерального штаба ВСУ. До этого был командующим объединенными силами Вооруженных сил Украины. Приказом президента 16 марта он назначен на должность начальника Генштаба.

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