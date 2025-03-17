Почему сменили начальника Генштаба: Зеленский раскрыл, какую задачу поставил Гнатову

Президент Владимир Зеленский прокомментировал назначение Андрея Гнатова на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины вместо генерал-лейтенанта Анатолия Баргилевича. По его словам, задача Гнатова будет принести в Генштаб больше боевого опыта.

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Об этом глава государства рассказал в обращении в воскресенье, 16 марта. По его словам, Баргилевич переведен в генеральную инспекцию Министерства обороны Украины.

Президент добавил, что назначение Гнатова было согласовано вместе с Главкомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым.

"Боевой парень, и его задача – больше боевого опыта, опыта наших бригад в планировании операций, оборонных и наступательных, а также более активное развитие корпусной системы. Все, чему наши бригады научила война, должно внедряться на сто процентов уже на уровне планирования", – заявил Зеленский.

Напомним, что генерал-майор Андрей Гнатов занимал должность заместителя начальника Генерального штаба ВСУ. До этого был командующим объединенными силами Вооруженных Сил Украины. Приказом президента 16 марта он назначен на должность начальника Генштаба.

В Генштабе отметили, что перед Гнатовым стоит задача "повысить эффективность управленческой вертикали Вооруженных Сил, в частности в процессе реорганизации и внедрения корпусной структуры, оперативность в принятии и реализации решений Ставки Верховного Главнокомандующего, а также воплощение боевого опыта в планировании и управлении войсками".

Как сообщал OBOZ.UA, 26 января президент Владимир Зеленский назначил генерал-майора Михаила Драпатого руководителем оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". При этом он остался командующим Сухопутными войсками ВСУ.

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