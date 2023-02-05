Как работают артиллерийские установки CAESAR на фронте в Украине: французы показали видео

Французские журналисты показали работу артиллерийских установок CAESAR на передовой в Украине. Эти САУ помогают уничтожать врага вблизи Угледара, где активизировалось наступление российских войск.

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Соответствующее видео показали в эфире французского телеканала Franceinfo. Ролик демонстрирует применение французских САУ бойцами 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как отметили журналисты, САУ CAESAR помогают украинским военным отражать штурмы оккупантов.

Так, Угледар сегодня является местом одних из самых ожесточенных боев в Украине.

Войска РФ пытаются захватить город – сейчас они стоят на его окраинах.

CAESAR – французская 155-мм САУ, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, оборонных точек противника, а также обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

Имеет 155-мм гаубицу с длиной ствола в 52 калибра, способную использовать любые 155-мм снаряды НАТО, в том числе кассетные. Максимальное расстояние ударов – 42 км. Возимый БК – 18 снарядов.

САУ способна осуществлять 6 выстрелов в минуту. Система управления огнем FAST-Hit автоматизирована с привязкой GPS.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце января Франция пообещала передать Украине еще 12 CAESAR. Поставки профинансируют из созданного французским парламентом фонда в размере 200 млн евро.