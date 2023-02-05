newspaper
img

Как работают артиллерийские установки CAESAR на фронте в Украине: французы показали видео

Анна Паскевич
War
1 минута
9,9 т.
Как работают артиллерийские установки CAESAR на фронте в Украине: французы показали видео

Французские журналисты показали работу артиллерийских установок CAESAR на передовой в Украине. Эти САУ помогают уничтожать врага вблизи Угледара, где активизировалось наступление российских войск.

Видео дня

Соответствующее видео показали в эфире французского телеканала Franceinfo. Ролик демонстрирует применение французских САУ бойцами 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как работают артиллерийские установки CAESAR на фронте в Украине: французы показали видео

Как отметили журналисты, САУ CAESAR помогают украинским военным отражать штурмы оккупантов.

Как работают артиллерийские установки CAESAR на фронте в Украине: французы показали видео

Так, Угледар сегодня является местом одних из самых ожесточенных боев в Украине.

Как работают артиллерийские установки CAESAR на фронте в Украине: французы показали видео

Войска РФ пытаются захватить город – сейчас они стоят на его окраинах.

CAESAR – французская 155-мм САУ, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, оборонных точек противника, а также обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

Имеет 155-мм гаубицу с длиной ствола в 52 калибра, способную использовать любые 155-мм снаряды НАТО, в том числе кассетные. Максимальное расстояние ударов – 42 км. Возимый БК – 18 снарядов.

САУ способна осуществлять 6 выстрелов в минуту. Система управления огнем FAST-Hit автоматизирована с привязкой GPS.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце января Франция пообещала передать Украине еще 12 CAESAR. Поставки профинансируют из созданного французским парламентом фонда в размере 200 млн евро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!