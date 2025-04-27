Как Россия вербует иностранцев в свою армию: британская разведка узнала нюансы

Независимые российские журналисты нашли подтверждение вербовки российским минобороны только в Москве в период с апреля 2023-го по май 2024-го свыше 1,5 тысячи иностранцев. Большинство из них прибыли из Южной и Восточной Азии.

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Традиционно мигранты соблазняются обещаниями больших зарплат и перспективами получения гражданства РФ, их государство-агрессор использует для пополнения утрат собственной армии во избежание либо хотя бы отсрочивания объявления мобилизации русского населения. Подробности раскрыли в британской разведке.

В отчете разведки, резюме которого опубликовано в аккаунте Министерства обороны Великобритании в сети Х, упоминается расследование независимого российского издания "Важные истории". Журналисты нашли подтверждение вербовки в Москве в период с апреля 2023 года до конца мая следующего года более 1500 иностранцев. Контакты с МО РФ, после которых мигранты отправились на войну против Украины, эти люди подписывали в Москве.

"Наибольшее количество добровольцев, как сообщается, прибыло из Южной и Восточной Азии (771), далее следуют бывшие советские республики (523) и Африка (72)", – отметили в британском оборонном ведомстве.

Британская разведка считает, что вербовка Россией иностранцев для участия в войне против Украины в основном носит несистематический характер. Большинство завербованных соблазнились обещанными им "финансовыми стимулами", а также перспективами получения паспорта РФ.

"Вполне вероятно, что многих иностранных граждан вербуют через Москву из-за более высоких бонусов города за подписание контракта и относительной международной доступности", – говорится в сообщении.

Вряд ли иностранцы составляют какую-то значительную часть от общего числа завербованных в армию РФ людей: Кремль по-прежнему основную ставку делает на вербовку "добровольцев" среди россиян. Однако перспектив свертывания вербовки иностранцев разведка Британии тоже пока не наблюдает.

"Определенный набор иностранных граждан почти наверняка продолжится в среднесрочной перспективе, поскольку Россия сохраняет свою текущую стратегию вербовки, направленную на замену тяжелых потерь на поле боя, не прибегая ко второй волне мобилизации", -– резюмировали в МО Великобритании.

Напомним, ранее в полиции рассказали, как предотвращают вербовку украинцев спецслужбами РФ. В настоящее время правоохранители обнаружили более 180 тысяч ссылок в Telegram, по которым представители страны-агрессора РФ вербуют агентов среди украинцев. 40 тысяч из них уже были заблокированы. И мониторинг сети продолжается непрерывно.

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