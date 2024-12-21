Как выглядит онкодиспансер в Херсоне, который уничтожили оккупанты: фото и видео момента прилета

20 декабря российские войска нанесли воздушный удар по Херсону. Два вражеских КАБа прилетели по городскому онкодиспансеру.

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Медучреждение потерпело значительные разрушения, люди же чудом не пострадали. Фото изуродованного здания как доказательство террористической сущности России показал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Так сейчас выглядит онкодиспансер в Херсоне. Прошлой ночью российские оккупационные войска нанесли удар по медицинскому заведению из авиации, выпустив два КАБа. К счастью, пациенты и медицинский персонал не пострадали. Однако здание потерпело значительные разрушения", – написал Прокудин.

На опубликованных им фото видна дыра в фасаде на уровне 3-4 этажей. В здании вылетели окна, повреждена также кровля.

Внутри онкодиспансер также испытал значительные разрушения. В комнатах на полу видны куски обвалившегося потолка, на стенах трещины, разбита также мебель, остатки которой валяются вперемешку со строительным мусором.

"Это очередной акт террора, направленный против мирного населения. Россия еще раз демонстрирует свою сущность страны-агрессора, которая целенаправленно уничтожает все важное для жизни", – подчеркнул Прокудин.

Примечательно, что сами россияне гордятся своими военными преступлениями. Удар по онкобольнице, утверждает спикер УДА Сергей Братчук, они активно форсили в своих пабликах.

Напомним, накануне, 20 декабря, Россия устроила массированный обстрел Херсона. В результате атаки погибли двое и пострадали одиннадцать мирных жителей.

Под атакой находились и населенные пункты возле облцентра, враг проводит штурмы, вероятно, пытаясь занять район Антоновского моста.