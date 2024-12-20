Оккупанты устроили массированный обстрел Херсона, есть пострадавшие: что задумал враг и где пытается продвинуться под прикрытием

Оккупационные войска России утром 20 декабря устроили массированный артиллерийский обстрел Херсона, в результате которого пострадали мирные жители. Под атакой находятся и населенные пункты возле облцентра, враг прибегает к штурмам, вероятно, пытаясь занять район Антоновского моста.

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Об действиях агрессора сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. Гражданских настоятельно попросили находиться в укрытиях, не подходить к окнам и не выходить на улицу.

Пострадали гражданские

"Обстрел Херсона продолжается! Есть пострадавшие гражданские! Много попаданий в многоквартирные жилые дома. Находитесь в укрытиях!" – сообщил чиновник.

Впоследствии он добавил, что в тяжелом состоянии в больницу доставлен 76-летний херсонец, который в результате утреннего вражеского обстрела города получил минно-взрывную травму и обломочное ранение грудной клетки.

Еще один мужчина 63 лет госпитализирован с контузией, минно-взрывной и закрытой черепно-мозговой травмой.

Третий пострадавший – 44-летний мужчина, которого отвезли в больницу с взрывной травмой и травматической ампутацией пальцев правой руки.

Из Центрального района города в больницу госпитализировали также 55-летнюю женщину, которая получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, множественные обломочные ранения ноги.

"Наши коммунальные службы совместно с волонтерами и разными благотворительными организациями начинаем ликвидировать последствия ! Ждем заявок с целью быстрого реагирования. Верим Силам обороны!" – обратился Мрочко к жителям Херсона.

Действия оккупантов

Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщил, что под российским обстрелом оказались прибрежные населенные пункты от Херсона до Ольговки, а также Чернобаевка. Оккупанты бьют по ним без всякой корректировки, не прицельно. Из-за ударов возникли пожары в жилых домах.

"Весь этот обстрел связан с попытками пи*оров занять район Антоновского моста (район Наири). Прямо сейчас штурмовые группы в районе Олешек пытаются двигаться ближе к Антоновке под прикрытием этого же обстрела. Разведка (дроны. – Ред.) висит преимущественно над отрезком от Антоновки до Конковского моста", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эти действия войск РФ не были "сюрпризом", по ним работают Силы обороны, под Херсоном идет бой.

В дальнейшем враг продолжил обстреливать также Зеленовку, Инженерное. Из лесов в районе Раденска оккупанты из РСЗО не прекращали бить по Чернобаевке и Херсону. Вблизи облцентра действовали российские разведывательные БПЛА.

"Не расслабляемся, сидим в безопасных местах. Свои тоже работают", – добавил "Николаевский Ванек".

Позже сообщалось, что две штурмовые группы оккупантов не доплыли к своей цели, а бой закончился особо не начавшись. Ситуация в районе Херсона стабильная.

"Примечательно, что несколько дней назад целая рота 24-го мотострелкового полка РФ отказалась выполнять сегодняшнее "великое" задание. В итоге остались живы. А вот эти долбо*бы, что плавали возле Конки, внепланово полетели в "Кобзоново". Не расслабляемся, но и не нагнетаем. Обстрел Антоновки тем временем продолжается, но уже не с такой силой", – добавил мониторинговый канал.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале декабря командование Сил обороны юга подтвердило информацию о 300 лодках, которые Россия стянула для наступления на Херсон. Защитники подчеркнули, что готовы к любому развитию событий.

Военный аналитик, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак оценил, что даже с таким количеством плавсредств враг не сможет осуществить масштабную высадку на правый берег Херсонщины.

Такое же мнение высказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук. По его словам, такая оперативно-стратегическая операция, как полномасштабное форсирование Днепра, требует гораздо больше материальных и человеческих ресурсов, чем есть у войск РФ.

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