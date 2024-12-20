Вражеские ДРГ утром попытались продвинуться в направлении Херсона: Прокудин рассказал, чем все закончилось

Диверсионно-разведывательные группы войск РФ утром 20 января пытались совершить прорыв на правый берег Днепра в Херсонской области. Оккупанты действовали под прикрытием массированного обстрела Херсона и населенных пунктов региона.

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Враг был отражен с потерями для него. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Вражеские ДРГ попытались продвинуться в направлении Херсона, но сразу были обнаружены и уничтожены нашими защитниками", – отметил он.

Вместе с тем добавил, что продолжается массированный вражеский обстрел Херсона и пригорода из временно оккупированного левобережья области.

Под огнем оказались жилые кварталы, критическая и социальная инфраструктура. К сожалению, есть пострадавшие и жертвы среди горожан.

"Медики, спасатели, правоохранители и коммунальные службы работают на месте. Мы не спим вместе с вами. Впереди тяжелые дни. Напряженная ситуация сохранится на протяжении всех праздников, поэтому не выходите без необходимости на улицы!" – призвал Прокудин.

Он также попросил население Херсонщины эвакуироваться в более безопасные районы.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты предпринимали попытку высадки на островах Днепра в Херсонской области по меньшей мере с начала декабря. Агенты военного партизанского движения "Атеш" рассказали, что в одном из таких случаев российские морпехи на гидроцикле затонули: сначала их подбил украинский дрон, а затем забрала вода.

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