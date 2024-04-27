Как тренируются истребители 'Шахедов': в ОК 'Север' показали мощные кадры

В учебных центрах Сухопутных войск ВС Украины активно проводится обучение по подготовке пилотов истребителей враждебных целей. Речь идет о БПЛА "Шахед", "Орлан", "Ланцет" и даже крылатые ракеты.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк. Он также опубликовал соответствующее видео.

По его словам, малая зенитная артиллерия в настоящее время используется для противодействия враждебным беспилотным летательным аппаратам.

"Малая зенитная артиллерия сейчас – на острие противодействия враждебным БПЛА. В учебных центрах Сухопутных войск ВС Украины активно готовят истребителей "Шахедов", "Орланов", "Ланцетов" и даже крылатых ракет", – говорится в сообщении.

Гепардов и других более совершенных систем малой зенитной артиллерии западного производства откровенно не хватает. А потребность в таком типе вооружения просто безумна.

Одним из наиболее распространенных средств противодействия этим воздушным угрозам остается ЗУ-23-2. К тому же, несмотря на солидный возраст, ЗУ-23-2 имеет свои преимущества. Так что в учебных центрах сухопутных войск непрерывно идет подготовка операторов старых добрых ЗУ-шок.

Учеба начинается с тренажера. На нем курсанты изучают материальную часть установки и овладевают принципами ее работы без лишних затрат боеприпасов. С помощью этого можно выработать хотя бы просто интуитивные навыки, как с этим обращаться, как будет вести себя личный состав возле, как будет вести себя сам наводчик.

Но меткость наводчика – далеко не единственный залог успеха. Это командная игра, в которой огромное значение имеет четкость и слаженность действий всего расчета. Здешние инструкторы знают это не по преданию, а по собственному боевому опыту.

После завершения учебного курса – обязательный экзамен с боевой стрельбой. Но даже его успешное прохождение для многих не повод останавливаться, а только этап на пути к победе.

Напомним, в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины показали, как военные оттачивают навыки в перерывах между боями. Постоянные тренировки помогают воинам всегда адекватно реагировать на действия врага.

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