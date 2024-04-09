Навыки доводятся до автоматизма: в ВСУ показали тренировки бойцов 3-й штурмовой бригады. Фото

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины показали, как военные оттачивают навыки в перерывах между боями. Постоянные тренировки помогают воинам всегда адекватно реагировать на действия врага.

Серия соответствующих фото была опубликована 9 апреля в официальном Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ. На обнародованных кадрах зафиксированы моменты тренировок бойцов 3-й штурмовой бригады.

В частности, речь идет о штурмовом взводе NC13 3-й штурмовой роты 2-го штурмового батальона.

"Практика. В перерыве между боями наши штурмовики постоянно тренируются, чтобы улучшить свои навыки и довести их до автоматизма, потому что в стрессовой ситуации на размышления очень мало времени, а при контакте с врагом решает скилл (навыки. – Ред.)", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 апреля президент Владимир Зеленский посетил Харьковщину и проверил ход строительства фортификаций вблизи границы с Россией. По его словам, это важное направление должно быть готовым обороняться.

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