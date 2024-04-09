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Зеленский проверил строительство фортификаций на Харьковщине. Видео

Анна Паскевич
War
3 минуты
2,5 т.
Зеленский проверил строительство фортификаций на Харьковщине. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 9 апреля посетил Харьковщину, где проверил ход строительства фортификаций вблизи границы с РФ. Глава государства заявил, что это важное направление должно быть готово обороняться.

О поездке Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале. Также было опубликовано видео оборонных рубежей.

"Харьковщина. Строительство фортификаций. Спасибо всем, кто работает для того, чтобы Украина была крепче!" – говорится в сообщении.

Зеленский проверил строительство фортификаций на Харьковщине. Видео

Как рассказали в Офисе президента, Зеленский ознакомился с процессом возведения оборонных сооружений и укреплений.

"Харьковская область – это очень важное направление. Мы должны быть подготовлены. А россияне должны видеть, что мы готовы обороняться. И чтобы наши люди понимали, что Украина подготовилась, если враг попытается наступать", – заявил президент.

Зеленский проверил строительство фортификаций на Харьковщине. Видео

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в свою очередь отметил, что фортификации состоят из разветвленной системы траншей, блиндажей и других видов укрытий.

В регионе обустраивают заградительные рубежи: бетонные пирамиды, "зубы дракона", противотанковые рвы.

Проект по строительству фортификационных сооружений разработал Минобороны, учитывая опыт бойцов на первой линии защиты.

Зеленский проверил строительство фортификаций на Харьковщине. Видео
Зеленский проверил строительство фортификаций на Харьковщине. Видео
Зеленский проверил строительство фортификаций на Харьковщине. Видео
Зеленский проверил строительство фортификаций на Харьковщине. Видео
Зеленский проверил строительство фортификаций на Харьковщине. Видео
Зеленский проверил строительство фортификаций на Харьковщине. Видео
Зеленский проверил строительство фортификаций на Харьковщине. Видео
Зеленский проверил строительство фортификаций на Харьковщине. Видео
Зеленский проверил строительство фортификаций на Харьковщине. Видео
Зеленский проверил строительство фортификаций на Харьковщине. Видео
Зеленский проверил строительство фортификаций на Харьковщине. Видео
Зеленский проверил строительство фортификаций на Харьковщине. Видео
Зеленский проверил строительство фортификаций на Харьковщине. Видео
Зеленский проверил строительство фортификаций на Харьковщине. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский назвал ситуацию в Харькове "очень жесткой". Постоянный российский террор усилился ежедневными сбросами авиабомб. Задача как для военных, так и для всех дипломатов – найти возможность дать больше защиты неба, заявил президент.

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