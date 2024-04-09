Зеленский проверил строительство фортификаций на Харьковщине. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 9 апреля посетил Харьковщину, где проверил ход строительства фортификаций вблизи границы с РФ. Глава государства заявил, что это важное направление должно быть готово обороняться.

О поездке Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале. Также было опубликовано видео оборонных рубежей.

"Харьковщина. Строительство фортификаций. Спасибо всем, кто работает для того, чтобы Украина была крепче!" – говорится в сообщении.

Как рассказали в Офисе президента, Зеленский ознакомился с процессом возведения оборонных сооружений и укреплений.

"Харьковская область – это очень важное направление. Мы должны быть подготовлены. А россияне должны видеть, что мы готовы обороняться. И чтобы наши люди понимали, что Украина подготовилась, если враг попытается наступать", – заявил президент.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в свою очередь отметил, что фортификации состоят из разветвленной системы траншей, блиндажей и других видов укрытий.

В регионе обустраивают заградительные рубежи: бетонные пирамиды, "зубы дракона", противотанковые рвы.

Проект по строительству фортификационных сооружений разработал Минобороны, учитывая опыт бойцов на первой линии защиты.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский назвал ситуацию в Харькове "очень жесткой". Постоянный российский террор усилился ежедневными сбросами авиабомб. Задача как для военных, так и для всех дипломатов – найти возможность дать больше защиты неба, заявил президент.

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