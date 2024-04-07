Зеленский: в Харькове очень жесткая ситуация, ищем возможности дать больше защиты неба

Ситуация в Харькове – "очень жесткая". Постоянный российский террор усилился ежедневными сбросами авиационных бомб. Задача как для военных, так и для всех дипломатов Украины – найти возможность дать городу больше защиты неба.

Об этом в вечернем обращении к украинцам заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что весь день была связь с военными – с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, с руководителем Службы безопасности Украины Василием Малюком и министром внутренних дел Рустемом Умеровым.

"И по ситуации на передовой, и по российским ударам по нашей стране – особое внимание, конечно, Харькову. Ситуация в городе – очень жесткая, постоянный российский террор, теперь еще и фактически ежедневно – авиабомбами. Мы ищем возможности дать Харькову больше защиты неба – и это задача как для военных, так и для всех дипломатов Украины – для каждого и каждого, кто отвечает за международную коммуникацию, кто ежедневно должен быть в диалоге с партнерами", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что в мире есть системы ПВО, которые могут помочь, нужна только политическая воля для их передачи. Президент поблагодарил страны, которые уже помогли.

"Сейчас "петриотам" место именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять, по меньшей мере, по всему восточному флангу НАТО", – отметил Зеленский.

О международной работе

Украина готовит международную работу на следующие недели и месяцы, в частности, ежегодный саммит украинской благотворительной платформы "Юнайтед-24".

"Сейчас все видят, что нужно гораздо больше личной энергии, гораздо больше усилий, чтобы украинская тематика оставалась в фокусе мирового внимания одновременно со многими другими проблемами и конфликтами", – отметил Зеленский.

"Год – непростой. Год выборов в разных странах и в Евросоюзе. Конфликты и нестабильность и дальше распространяются по миру – и не без российских инвестиций в насилие. И я благодарен всем, кто с Украиной после этих лет войны", – добавил он.

Завершая обращение, глава государства поблагодарил украинских защитников, которые обороняют страну на фронте.

"Тридцать пятая отдельная бригада морской пехоты – действует на Приднепровском направлении. Спасибо вам, ребята! Покровское направление – Семьдесят первая отдельная егерская бригада и Сорок седьмая отдельная механизированная бригада. Спасибо! Молодцы! Купянское направление – Пятьдесят седьмая отдельная мотопехотная бригада. Спасибо!" – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Зеленский провел совещание с главнокомандующим Александром Сырским, министром обороны Рустемом Умеровым, начальником ГУР Кириллом Будановым и главой СБУ Василием Малюком. Военно-политическое руководство обсудило ситуацию на фронте и планирование дальнейших действий, посвятив особое внимание ситуации с боеприпасами.

– Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает положительного решения Конгресса США относительно масштабного военного пакета помощи. Он отметил, что помощь от Америки для нашей страны крайне важна.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!