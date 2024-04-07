'Готовим ответ для врага': Зеленский обсудил с Сырским, Умеровым, Будановым и Малюком ситуацию на фронте и дальнейшие действия

Президент Владимир Зеленский провел совещание с главнокомандующим Александром Сырским, министром обороны Рустемом Умеровым, начальником ГУР Кириллом Будановым и главой СБУ Василием Малюком. Военно-политическое руководство обсудило ситуацию на фронте и планирование дальнейших действий.

Отдельное внимание было посвящено ситуации с боеприпасами. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram.

Глава государства заверил, что Министерство обороны прилагает максимум усилий для того, чтобы у каждой боевой бригады было все необходимое для защиты государства.

Также Зеленский сказал, что обсудил с главой Службы безопасности, руководителем ГУР, министром внутренних дел вопросы по поводу ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины. Президент подчеркнул, что враг должен получить ответ за свои преступные действия.

"Россия ни на минуту не прекращает свой террор. Работаем, чтобы предоставить нашим людям надежную защиту. Готовим ответ для врага – очень конкретный и справедливый", – написал президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на круглосуточный российский террор против мирных жителей Харькова. Глава государства подчеркнул, что преступные действия врага нужно сделать невозможными. Президент призвал усилить противовоздушную оборону для Харьковской области.

Как сообщал OBOZ.UA, чтообы закрыть небо над Украиной полностью, хватит 25 систем противовоздушной обороны Patriot, по шесть-восемь батарей в каждом регионе. Так считает президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, партнеры Украины об этом знают.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!