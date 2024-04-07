'Эта помощь очень важна': Зеленский верит, что Украина получит положительный результат голосования Конгресса США

Масштабный военный пакет помощи Украине от Соединенных Штатов, как известно, до сих пор остается заблокированным американскими законодателями. Однако Украина ожидает положительного решения Конгресса США.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что помощь от Америки для нашей страны крайне важна.

"Мы понимаем, когда контрнаступательные действия могут быть у россиян. Поэтому вот вам и ответ, когда критически получить соответствующее дефицитное оружие. Без этих денег таких объемов нам не получить. И я все же считаю, что мы сможем получить положительное голосование Конгресса Соединенных Штатов ", – заметил Зеленский.

Президент добавил, что Украина регулярно информирует американскую сторону о ситуации на фронте и срочных потребностях Сил обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Зеленский встретился с делегацией США, состоявшей из представителей обеих партий и обеих палат Конгресса. Среди них были сенатор от Республиканской партии Джонни Эрнст, члены Палаты представителей от Демократической партии Вайли Никел, Том Своззи, Майкл Квигли, а также от Республиканской партии Эшли Гинсон и Чак Эдвардс.

Недавно спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что законодатели работают над пакетом помощи Украине и планируют включить туда важные "инновации" по сравнению с законопроектом, представленным президентом США Джо Байденом. В частности, речь может идти о предоставлении помощи в кредит якобы с целью уменьшить беспокойство республиканцев.

В Белом доме отреагировали на заявление спикера Майка Джонсона о возможных "инновациях" в пакете помощи Украине. У Байдена призвал Джонсона вынести на голосование именно тот законопроект, который был одобрен в Сенате.

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