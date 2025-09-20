Как удары по 'Дружбе' и НПЗ повлияли на Россию: Зеленский рассказал о последствиях

Количество поражений законных военных целей на территории России возросло, ведь Украина сейчас имеет возможность использовать большее количество дальнобойных БПЛА. Операция по препятствованию вражеской логистике является действенной и "одной из самых сильных на сегодня".

Удары по тылам противника, в частности по НПЗ и системе магистральных нефтепроводов "Дружба", прокомментировал президент Владимир Зеленский. В субботу, 20 сентября, он пообщался с журналистами на очередном брифинге.

Производство украинских беспилотников – чисто финансовый вопрос

Зеленский заявил, что у Украины есть свои дроны и мы умеем их производить. Интенсивность дальнобойных ударов по РФ зависят от количества БПЛА, которые мы используем за сутки.

"Я думаю, по результатам последних операций понятно, что мы стали использовать больше дронов. Но еще недостаточно для тех показателей, которые я ставил нашим производителям и Министерству обороны", – сообщил президент.

"Как только количество дронов будет сопоставимым с русскими – они это почувствуют по топливному дефициту... Мы это видим с вами все больше и больше. Долетает немного больше. На сегодня это вопрос только финансовый. На сегодня производство именно этих дальнобойных дронов в Украине вышло на уровень, когда все зависит исключительно от финансирования этого оружия", – добавил он.

Зеленский указал на то, что дальнобойные беспилотники украинские защитники также тратят на объекты ВС РФ (как на территории государства-агрессора, так и на ВОТ Украины). Это также имеет большое влияние на ситуацию на фронте.

На вопрос о том, как это повлияло на РФ и на партнеров, президент ответил:

"Мы все считаем, что логистическая операция на сегодня одна из самых сильных. Логистическая операция – это когда аэропорты русских не работают. Нет уничтожения гражданского населения – я говорю вам о реакции партнеров. Потому что гражданское население живет, а логистика русских не работает. На такой большой территории, понятно, что это очень действенная операция".

