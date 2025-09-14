"Дроны способны действовать на более чем тысячу километров": Зеленский назвал следующую возможную цель для ВСУ

Украинские спецназовцы держат в поле зрения порт Усть-Луга (Ленинградская область России. – Ред.) и все другие российские точки выхода на мировой рынок. Сейчас беспилотники Службы безопасности Украины способны действовать на расстоянии более тысячи километров.

Об этом в традиционном обращении заявил президент Владимир Зеленский. Скорее всего, он имел в виду, что это и есть следующая возможная цель для ВСУ в России.

"Работают также Силы специальных операций, Силы беспилотных систем, Служба внешней разведки, ГУР. Спасибо всем за меткость. Когда есть результат – отмечаем результат", – подчеркнул президент.

Ранее Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении рассказал об успешных ударах по нефтяной отрасли РФ, производстве оружия и актуальной ситуации на фронте. Он отметил, что Россия несет потери как на территории Украины, так и на собственной. Он также поблагодарил всех украинских защитников, которые ежедневно борются с врагом.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу, Соединенные Штаты Америки, страны G7 и G20 перестать искать оправдания относительно санкций против России. Украина рассчитывает на сильные шаги партнеров, подчеркнув, что санкционное давление – один из шагов к миру.

