Успешные атаки последних месяцев подсвечивают закономерность.

СБУ фокусируется на предприятиях российского ВПК. Минимум раз в неделю дроны Службы наглядно дотягиваются до какого-то объекта. География широкая. Совсем недавно были заводы в Пензе и Ставрополе.

Силы беспилотных систем, судя по сообщениям нашего ГШ, концентрируются на топливно-энергетическом секторе РФ и логистике (кстати, объект в квадратике - это монструозный НПЗ "Татнефти", с годовым объемом переработки более 17 млн тонн нефти).

Совместно выносят элементы российского ПВО (авиацию и наземную составляющую).

Сделать с этим Россия ничего не может.

А вот США и/или другие западные партнеры могут значительно усилить эффект, если концентрированно передадут дальнобойные средства, чтобы как минимум отогнать российскую авиацию на 300+ км. Это скажется не только на линии фронта, но и на результативности ударов дронами.

Тогда Путин не только на Аляску приедет. Он пешком по Зангезурскому коридору пройдет, прицепив значок с надписью "Я ❤️ Ханкенди".