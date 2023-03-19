Как утопить $1,5 миллиона в канаве: российские военные показали мастер-класс и ''приземлили'' бронеавтомобиль ''Тайфун-К''. Фото

Российские оккупанты утопили один из самых дорогих бронированных автомобилей – КамАЗ-63968 "Тайфун-К". Его цена составляет $1,5 миллиона.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона". Причина аварии – водитель бронеавтомобиля неудачно зашел в поворот и вылетел с моста.

"На фото "прилёг" КамАЗ-63968 "Тайфун-К". Современный российский MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected Vehicle), бронеавтомобиль способный защитить экипаж и десант от наезда на мину", – говорится в сообщении.

Как заявляет источник, водитель транспортного средства не справился с управлением.

"Но саму машину не удалось защитить от тупости экипажа. Водитель бронеавтомобиля неудачно зашел в поворот и вылетел с моста", – написано в источнике.

Важно отметить, что данная машина является довольна редкой – их произведено менее 260 единиц. На данный момент подтверждена потеря 20 машин – 15 уничтожено, 5 захвачено ВСУ.

"Водитель молодец, учитывая стоимость бронеавтомобиля – парень знает, как жить на широкую ногу", – подытожили в сообщении.

Напомним, что украинские военнослужащие продолжают систематически уничтожать личный состав и технику российской армии на временно оккупированной части Херсонской области. В результате боевой работы по тщательно выверенным объектам и пунктам базирования врага ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

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