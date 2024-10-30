Как узнать о штрафе от ТЦК и что будет в случае его неуплаты: объяснение

Во время мобилизации граждане должны явиться в ТЦК и СП по повестке в указанные сроки. В случае игнорирования повестки, на человека могут наложить штраф.

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ТЦК и СП имеют право выписывать штрафы без составления протокола, издавая соответствующее постановление, которое можно обжаловать в суде. Детальнее о проверке наличия штрафа от ТЦК и о последствиях неуплаты читайте в материале.

Штрафы могут быть наложены в течение трех месяцев со дня выявления нарушения, но не позднее года с момента его совершения.

Суммы штрафов за уклонение от мобилизации составляют:

от 17000 до 25000 грн за первое нарушение;

от 34 000 до 59 500 грн. для должностных и юридических лиц.

Юрист Дмитрий Франчук объяснил, что узнать о штрафе от ТЦК и СП можно следующими способами:

личный визит в ТЦК и СП по месту регистрации для получения информации о штрафе, его сумме и причине наложения;

через электронный сервис "Дия" - в разделе "Сервисы" выбрать "Меры по штрафам за нарушение военного учета";

с помощью мобильного приложения "Дия" - в разделе "Услуги" выбрать "Меры по штрафам за нарушение военного учета";

через почтовое уведомление о наложении штрафа, которое может быть отправлено военнообязанному.

В случае, если лицо, на которое наложен штраф постановлением ТЦК и СП за уклонение от военного учета, не уплатит его своевременно, ему могут угрожать следующие меры:

арест средств на банковских счетах,

дальнейшее списание средств с этих счетов,

арест имущества с возможностью его последующей продажи.

В случае, если лицо проигнорировало вызов в ТЦК, уплатило штраф, но так и не обновило свои данные, его могут привлечь к уголовной ответственности.

Как проверить, открыто ли исполнительное производство

По данным Министерства юстиции Украины, если лицу выписан штраф от ТЦК и СП, и против него начато исполнительное производство, информацию можно найти через Автоматизированную систему исполнительного производства (АССП). Посещать отделения государственной исполнительной службы для этого не обязательно.

Для доступа к АСВП (где регистрируются исполнительные документы, фиксируются все исполнительные действия и документы производства), необходимо ввести следующие данные:

фамилия, имя, отчество,

дата рождения (день, месяц, год) должника, если это физическое лицо,

фамилия, имя, отчество взыскателя, если это физическое лицо,

наименование и идентификационный код в Едином госреестре для юридических лиц,

номер исполнительного производства.

Ранее сообщалось, что для предприятий, желающих получить статус критически важных, чтобы бронировать работников, установят минимальный уровень зарплаты в пределах 19-20 тысяч гривен в месяц. Критерии предоставления этого статуса будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики во избежание манипуляций и злоупотреблений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, забронировать работника в ближайшие три недели невозможно – в Украине идет аудит критически важных предприятий. Но это не все: после 15 ноября компании могут потерять право бронировать работников, а процедура бронирования – претерпеть изменения.

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