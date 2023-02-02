Как в фильме про зомби: украинский военный рассказал о боях с ''вагнеровцами'' под Бахмутом

Под Бахмутом на Донетчине, который месяцами пытаются захватить оккупанты, Силам обороны Украины приходится иметь дело с "вагнеровцами". Командование ЧВК стянуло туда немало живой силы и бросает на штурмы наемников, завербованных в российских тюрьмах.

Видео дня

Именно из этих новобранцев, которые что мало знают о военной тактике и плохо экипированы, и состоят первые волны атак. Об этом CNN рассказал украинский военный по имени Андрей. По его словам, "вагнеровцев" перед штурмами, вероятно, накачивают наркотиками.

Об этом свидетельствует поведение российских наемников, которые пытаются атаковать позиции ВСУ, идя по трупам своих сослуживцев. Бои с ЧВК "Вагнер" защитнику напомнили сцены из фильмов про зомби.

"Наш пулеметчик чуть не сошел с ума, потому что стрелял по ним. Он сказал: я знаю, что я в него выстрелил, но он не падает. А потом через некоторое время, когда он, возможно, истекает кровью, он просто падает", – говорит Андрей.

Он рассказал про бой с "вагнеровцами", который длился около 10 часов. Перестрелка все это время не прекращалась ни на минуту. Автоматы АК-47 наших защитников так нагревались от выстрелов, что их постоянно приходилось поменять.

"С нашей стороны было около 20 военных. А с их стороны, скажем, 200", – добавил военный.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты попытались оцепить и взять штурмом один из опорных пунктов украинских воинов в районе Бахмута. Группу захватчиков ликвидировали украинские пограничники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!