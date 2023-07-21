Как военному оформить отпуск по семейным обстоятельствам: Гончаренко объяснил нюансы

Военнослужащие имеют право на 10-дневный отпуск по семейным обстоятельствам. Об этом говорится в законе №9342, принятом в прошлом месяце Верховной Радой, одним из авторов является народный депутат Алексей Гончаренко.

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Гончаренко объяснил, каков порядок оформления отпуска военнослужащего по семейным обстоятельствам.

"Необходимо написать рапорт непосредственно на командира части. Также нужно добавить документы (копии, нотариальные копии), которые подтверждают ваши обстоятельства (медицинская справка, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти)", - пояснил Гончаренко.

По словам нардепа, отпуск предоставляется в случае: женитьбы, рождения ребенка, смерти или болезни родственника, необходимости ухода за ребенком, или чтобы стать или сняться с места регистрации по месту жительства, или если сделка купли продажи, если военный является одной из сторон.

Напомним, что закон Гончаренко об отпусках и увеличении выплат военнослужащим, курсантам и срочникам (№9342) был проголосован в конце июня. Через несколько дней закон подписал президент Зеленский.