Как война в Израиле может изменить отношение к Украине: прогнозы

Обострение военного конфликта между Израилем и террористической правоисламистской группировкой ХАМАС могут существенно отразиться на войне в Украине в части помощи вооружением. Ведь речь идет не о единичном теракте против израильтян, а целенаправленной хорошо скоординированной операции боевиков, которая привела к десяткам жертв в первые часы после атаки.

Как утверждают эксперты платформы Defence Express, хотя Израиль довольно активно блокировал реэкспорт своего вооружения украинской армии, боеприпасы из составов армии США в Израиле все-таки направлялись в Украину. Теперь этот путь будет блокирован.

"Предсказуемо, что Израиль будет против и приложит максимальные усилия для того, чтобы боеприпасы, которые он может использовать для своих нужд в качестве резерва, остались в его распоряжении", – указано в аналитическом материале.

В то же время по поставкам из других стран, то обострение в Израиле вряд ли смогут внести изменения. ЦАХАЛ обладает всеми необходимыми средствами для того, чтобы провести любую по размеру полноценную общевойсковую операцию в Секторе Газы. Единственное, что может вызвать потребность израильской армии в оружии от международных союзников, затяжная война, чего Иерусалим будет избегать, руководствуясь государственными интересами.

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Напомним. 7 октября террористической организации ХАМАС удалось застать врасплох Израиль благодаря тщательно подготовленной военной операции. Палестинские террористы смогли обойти внимательные спецслужбы Израиля и быстро вторгнуться в целый ряд общин.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский отреагировал на масштабные атаки ХАМАС против Израиля. Он указал, что террор всегда является преступлением не просто против одной страны или ее конкретных жертв, а против человечности и всего мира.

В то же время Иран вступился за теракты в Израиле и поддержал военную операцию против мирных жителей.

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