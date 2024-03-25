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Как выглядит Козинка в Белгородской области после массированных бомбардировок армией РФ. Фото, сделанные с высоты

Иванна Шепель
War
2 минуты
4,3 т.
Как выглядит Козинка в Белгородской области после массированных бомбардировок армией РФ. Фото, сделанные с высоты

Россия несколько дней наносила массированные авиаудары по селу Козинка Белгородской области, где шли бои между добровольческими формированиями россиян в составе ВСУ и российскими военными. В результате этих бомбардировок село было почти полностью уничтожено.

Кадры из населенного пункта РФ, которое было атаковано своей же авиацией, опубликовал в Telegram-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. На сделанных с высоты фото видно, что после российской атаки не осталось ни одного уцелевшего дома.

На захват добровольцами маленькой деревни Козинка российский диктатор Владимир Путин отреагировал жестокой силой — многочисленными планирующими авиабомбами ФАБ-500 из истребителей-бомбардировщиков.

Отметим, что российская деревня Козинка расположена у самой границы с Украиной в Грайворонском районе Белгородской области РФ.

Как выглядит Козинка в Белгородской области после массированных бомбардировок армией РФ. Фото, сделанные с высоты
Как выглядит Козинка в Белгородской области после массированных бомбардировок армией РФ. Фото, сделанные с высоты
Как выглядит Козинка в Белгородской области после массированных бомбардировок армией РФ. Фото, сделанные с высоты

"Русское с. Козинка Гайворонского округа Белгородщины. Было уничтожено российскими авиабомбами почти дотла. Интересно, российскому летчику тоже ухо отрежут? Будут пытать током? Или здесь "второе"?

Русские везде делают Мариуполь и Бахмут. К счастью, здесь у себя", – пишет Андрющенко.

Как выглядит Козинка в Белгородской области после массированных бомбардировок армией РФ. Фото, сделанные с высоты

ВС РФ били по Козинке с помощью своей авиации.

Ранее сообщалось, что в российском Белгороде пожаловались на очередной "обстрел ВСУ". Российские СМИ пишут об "обвале" части жилого дома. Также россияне в Белгороде скорбят о поврежденном во время обстрелов бизнес-центре.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью в понедельник, 25 марта, мощный взрыв прогремел на трансформаторной подстанции Новочеркасской государственной районной электростанции (ГРЭС) в Ростовской области РФ. Там возникло возгорание и было выведено из эксплуатации два энергоблока.

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