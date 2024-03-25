Россия несколько дней наносила массированные авиаудары по селу Козинка Белгородской области, где шли бои между добровольческими формированиями россиян в составе ВСУ и российскими военными. В результате этих бомбардировок село было почти полностью уничтожено.

Кадры из населенного пункта РФ, которое было атаковано своей же авиацией, опубликовал в Telegram-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. На сделанных с высоты фото видно, что после российской атаки не осталось ни одного уцелевшего дома.

На захват добровольцами маленькой деревни Козинка российский диктатор Владимир Путин отреагировал жестокой силой — многочисленными планирующими авиабомбами ФАБ-500 из истребителей-бомбардировщиков.

Отметим, что российская деревня Козинка расположена у самой границы с Украиной в Грайворонском районе Белгородской области РФ.

"Русское с. Козинка Гайворонского округа Белгородщины. Было уничтожено российскими авиабомбами почти дотла. Интересно, российскому летчику тоже ухо отрежут? Будут пытать током? Или здесь "второе"?

Русские везде делают Мариуполь и Бахмут. К счастью, здесь у себя", – пишет Андрющенко.

ВС РФ били по Козинке с помощью своей авиации.

Ранее сообщалось, что в российском Белгороде пожаловались на очередной "обстрел ВСУ". Российские СМИ пишут об "обвале" части жилого дома. Также россияне в Белгороде скорбят о поврежденном во время обстрелов бизнес-центре.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью в понедельник, 25 марта, мощный взрыв прогремел на трансформаторной подстанции Новочеркасской государственной районной электростанции (ГРЭС) в Ростовской области РФ. Там возникло возгорание и было выведено из эксплуатации два энергоблока.