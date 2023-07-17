Как выглядит Крымский мост после ночных взрывов: появилось новое видео

После ночных взрывов на Крымском мосту 17 июля обрушилась часть дорожного полотна, другая просела. Эти разрушения существенно ограничили движение с территории РФ до временно оккупированного полуострова.

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В то же время пропагандисты продолжают утверждать, что масштабы "незначительны". В сети показали, как выглядят разрушения (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Показываем поврежденную часть Крымского моста. Опоры целые. Видео прислали пассажиры поезда", – похвастались в крымских пабликах.

Несмотря на это, кадры дают понять, что повреждения существенные – по меньшей мере один автомобильный пролет уничтожен. Там образовалась пропасть, часть переправы просто свисает над морем.

Событие на мосту через Керченский пролив со стороны Краснодарского края РФ придало проблем российской логистике, ведь автомобильное движение там перекрыли.

После очередной "бавовны" российские "туристы" принялись массово покидать полуостров, пытаясь уехать автомобилями через временно оккупированную территорию Херсонской области. Из-за этого перед Чонгарским мостом образовалась пробка.

В то же время оккупационные "власти" Крыма и в Москве, пытаясь скрыть истерику, утверждают, что "все хорошо" и "под контролем".

Хотя военные катера оккупантов уже начали патрулировать территорию вокруг Крымского моста, пытаясь прикрыть его опоры.

Как сообщал OBOZREVATEL, атака на Крымский мост ночью 17 июля является спецоперацией Службы безопасности Украины и Военно-морских сил ВСУ. Переправу поразили с помощью надводных дронов: добраться до моста было сложно, но совместными усилиями операцию удалось реализовать.

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