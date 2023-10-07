Как выглядит штаб Черноморского флота РФ в Севастополе после удара ВСУ: появилось новое спутниковое фото

22 сентября в оккупированном Севастополе раздались мощные взрывы. Тогда над городом поднялся черный дым и оккупационные власти заявили об ударе по штабу Черноморского флота РФ.

"Глава Крыма" Сергей Аксенов утверждал, что над полуостровом якобы были сбиты крылатые ракеты. Однако теперь появилось подтверждение поражения ЧФ РФ. Спутниковое фото опубликовано в сети Х (ранее Twitter – Ред.) OSINT-расследователем М.Т. Андерсоном (чтобы просмотреть фото, докройте до конца страницы).

В кадре видно разрушенное здание ЧФ РФ. От нее практически ничего не осталось.

Удар ВСУ разбил крышу и несколько этажей штаба.

К слову, атака была не первой за тот день. Около 10 часов утра в Севастополе и Феодосии уже раздавались взрывы, тогда войска РФ применили дымовой занавес над Севастопольской бухтой и перекрывали Крымский мост. У Шойгу утверждали о якобы уничтожении "украинской ракеты" и двух беспилотников.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины отбросили линию фронта в Черном море примерно на 185 км от контролируемого правительством побережья нашего государства. Пока вражеские российские корабли фактически не курсируют в направлении территориальных вод Украины.

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