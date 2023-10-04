'Линия фронта в море отброшена': Гуменюк рассказала о 'критической точке' для судов РФ в Черном море

Силы обороны Украины отбросили линию фронта в Черном море примерно в 185 км от контролируемого правительством побережья нашего государства. Сейчас вражеские российские корабли фактически не курсируют в направлении территориальных вод Украины.

Они могут появляться у крымского побережья, однако не рискуют заходить за мыс Тарханкут. Об этом рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Линия фронта в море уже давно была отброшена на минимум 100 морских миль (185 км. – Ред.) от контролируемого Украиной берега. Сейчас корабли и катера Черноморского флота РФ фактически не курсируют в направлении территориального моря Украины. Время от времени появляются у побережья Крыму, но не ближе. За мыс Тарханкут они не решаются выходить", – отметила Гуменюк.

По ее словам, в начале полномасштабного вторжения вражеские корабли приближались к Одесской области на расстояние артиллерийского удара. Однако после того, как Силы обороны потопили флагман Черноморского флота РФ крейсера "Москва", им удалось также отбросить весь российский флот от контролируемого побережья.

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Сейчас свое преимущество в Черном море враг пытается демонстрировать с помощью тактической авиации.

Кроме того, Гуменюк добавила, что в течение 3 октября россияне дважды атаковали остров Змеиный управляемыми авиабомбами. По два-три таких боеприпаса в последнее время захватчики сбрасывают на Змеиный ежедневно.

Напомним, в настоящее время попытка России заблокировать украинский экспорт в Черном море терпит неудачу. Из портов в Южном и Черноморске Украина отправила еще 3 корабля с агропродукцией и рудой. Балкеры Azara, Ying Hao 01, Eneida под флагами Либерии и Палау экспортировали более 127 тысяч украинской продукции.

Кроме того, пять новых судов направляются в порты на загрузку.