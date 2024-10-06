25 сентября Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в доктрину применения ядерного оружия. В частности, предложенное "обновление" будет касаться действий по неядерному государству, поддерживаемому государством, имеющим арсенал ядерного оружия. Также список военных угроз, для нейтрализации которых Москва может использовать ядерное оружие, решили дополнить массированным стартом в сторону РФ средств воздушно-космического нападения, в том числе беспилотников, пишет Кирилл Данильченко для LB.ua.

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Далее текст на языке оригинала.

Звісно, жодного ядерного удару, навіть тактичного, на хвилю дронів по РФ не буде — ні у відповідь на знищення трьох арсеналів, ні на вибух у Кремлі.

Найкращий момент використати спецбоєприпаси — це момент початку вторгнення, щоб спричинити шок, обмежити підтримку партнерів і вразити війська у ППД.

Повноцінний ядерний вибух може вивести з ладу до батальйону, розосередженого вздовж 5 км фронту. А бити по містах України, щоб позбавити нас військового виробництва, безглуздо — тоді треба бити по Пенсільванії та Нижній Саксонії — саме там виготовляють снаряди для нас і корпуси до них.

А от відповідь може прилетіти на всі гроші: на численних навчаннях часів Холодної війни обмін тактичними зарядами часто призводив до приведення у вищий ступінь готовності стратегічних сил. Бо розпочавши обмін, ніхто не хоче бути останнім, хто отримав ЗМУ і залишив без відповіді. Тому навіщо давати шанси супротивнику підняти рівень готовності в РВСП і розосередитися?

У багатьох нас загалом трохи викривлене уявлення, як Захід реагує на загрозу Москви.

Більшість жителів України вважають, що недостатньо і що Білорусь збиває більше "шахедів", ніж НАТО.

Але НАТО та ЄС працюють над стримуванням на повну.

Готується 42-га німецька танкова бригада, дедлайн — 2025 рік: два батальйони гренадерів і танкістів з Вестфалії розгорнуть у бригаду на Leo 2. Природно, базуватиметься вона у країнах Балтії.

Канадська танкова бригада в Литві, дедлайн — 2025-го, у рамках операції Reassurance, розгортання ескадрону в бригаду на Leo 2, в інфраструктуру інвестували 15 млн (довгострокове розміщення).

Поляки готують п’яту дивізію (1-ша дивізія піхотних легіонів) і заявили, що формують шосту (8-ма піхотна). Це як мінімум дві бронетанкові, чотири механізовані та дві артилерійські бригади, два зенітні полки.

Місце дислокації — Нове-Място-над-Пилицею, операційна зона проти Білорусі та напрямок України.

У Фінляндії розмістять спільне командування НАТО — воно займатиметься військами Норвегії, Швеції та Фінляндії в операціях зі стримування ймовірного супротивника, у тому числі за полярним колом.

Армія Швеції — чотири бронетанкові полки, які розгорнуть до бригади в разі війни, у фінів — танкова бригада.

Гарнізон США в Польщі — нова база в Повідзе, там на зберіганні 80 Abrams із завданням розгорнути додаткову танкову бригаду впродовж 48 годин і провести злагодження за тиждень. Нікуди не поділася й ротаційна танкова дивізія в Болеславці — дві танкові бригади.

США розміщують Tomahawk наземного базування в Німеччині, як під час Холодної війни — від Берліна можна працювати прямо по Москві.

Само собою, переозброєння на гіперзвук, США замовили додаткову батарею LRHW Dark Eagle (гіперзвукова ракета поверхня — поверхня, дальність польоту — понад 3700 км).

Крім того, зміняють MGM-140 ATACMS на PrSM (балістична ракета малої дальності, до 500 км) — під цю справу відновили 56-те артилерійське командування в Німеччині, яке розформували в 1991-му, саме вони займалися ракетними справами (у тому числі й середньої дальності) під час Холодної війни.

У перспективі ЗС США отримають 3800 ракет малого радіусу, а ОТРК можуть іти союзникам.

Перша батарея "Чорного орла" вже відстрілялась у складі мультидоменної оперативної групи на Тихому океані, дві такі є в Командуванні США Європа.

Природно, "Небесний щит" розбудовують — замовлені десятки батарей IRIS-T, Patriot та ізраїльських Hetz 3 з явною спеціалізацією на перехоплення "іскандерів" і "кинджалів".

Не забуваємо ПРО США на східному фланзі — Румунія (база Девеселу), Польща (база Редзіково), система Aegis на есмінцях США. Там кілька десятків кінетичних перехоплювачів у залпі, здатних збивати середню балістику.

ПКР, що розгортають у країнах Балтії, і додатковий дивізіон у Польщі — у крайній ітерації вони працюють і як земля — земля.

4000+ літаків покоління 4+ тільки в Європі і кілька сотень уже активних F-35 від Британії та Італії до США.

Загалом реакція є, і вона та сама, що й за Холодної війни: ядерне стримування, високоточне озброєння, сучасна авіація, нові танкові частини (їх багато).

Крім того, РФ затягують прапорцями ракет, протикорабельних засобів доставки та протиракетної оборони.

А ще генерал-лейтенант Александр Зольфранк, голова логістичного командування НАТО, заявив, що розглядають сценарій з важкими людськими втратами. Тому хочуть відновити систему шпиталів і використати навіть санітарні потяги.

В Альянсі очікують десятків тисяч поранених і неможливості використовувати санавіацію в червоній зоні через супротивника із сильним ППО. Очевидно, це не Іран і не Лівія.

Загалом, жарти про півтора танка й літака в НАТО вичерпуються. Як мінімум два десятки танкових бригад, навіть без допомоги США, Британії, Австралії та Канади.

Активні плани перекидати десятки тисяч поранених на лікування до Франції, Іспанії, Португалії; розгортати гіперзвукову зброю, відновлене артилерійське командування часів Холодної війни, можливість стріляти Tomahawk наземного базування по всій європейській частині РФ.

На місці тих, хто дуже хоче збитих дронів РФ і жорсткого втручання, поспішати не варто.

Захід очевидно тягне час, аби переозброїтися й стримувати Москву, а як наш тил, здатний видавати нам п'ять мільйонів снарядів, сотню літаків і батареї ПРО із сотнями перехоплювачів, вони нам цінніші саме так, а не коли почнуть перекидати ці кошти на свої збройні сили й гуманітарні програми.