Как живет село на Николаевщине, которое пережило 8 месяцев оккупации и до сих пор попадает под обстрел. Фото и видео

Село Заселье Первомайской общины на Николаевщине восемь месяцев полномасштабной войны было прифронтовым и подвергалось постоянным обстрелам. В результате действий российских террористов в населенном пункте повреждены 20 домов, еще 10 разрушены до основания.

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Об этом сообщило "Суспильне". Как рассказал начальник Первомайской поселковой военной администрации Максим Каравай, в селе была школа и детский сад в одном помещении, оно пока не пострадало, лишь частично побито (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Местные жители отметили, что обстрелами в населенном пункте было разрушено хлебоприемное предприятие, ряд домов. Люди в основном выезжали в более безопасные места и время от времени наведывались домой.

"Прямое попадание снаряда в этот большой склад, в котором я хранил ульи, дрова, сено. И Бог миловал, что на расстоянии 10 метров, – я остался жив", – вспомнил, в частности, местный житель Николай Левковский.

Сейчас деревню пытаются восстанавливать. Еще зимой туда вернули электроэнергию, воду и интернет. Некоторые дома селянам помогает восстанавливать сельсовет – дают строительные материалы, пленку. Также по состоянию на апрель 2023 года возобновляют работу сельские предприниматели, работает магазин.

Получить медицинские услуги жители Заселья могут в мобильной клинике в соседнем Первомайском, куда приезжают "Врачи без границ", однако есть надежда, что скоро возобновит работу сельский пункт здоровья, который не пострадал от обстрелов.

Как отметил Каравай, активно также ведется работа по разминированию. Активно в этом процессе помогает "Норвежская народная помощь", также Заселье отправляло соответствующие заявки в ГСЧС и национальную полицию. Пока факты заминирования в населенном пункте еще есть.

До начала полномасштабной войны в селе проживало более 600, в то время как на апрель 2023 года – всего 250.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее в сети показали через 10 дней после освобождения город Снегиревка Николаевской области, который испытал значительные разрушения в результате многомесячной российской оккупации. Он начал приходить в себя – возобновил мобильную связь и подачу воды;

– в селе Гусаровка Балаклейской громады в Харьковской области во время оккупации коровы от голода начали есть друг друга, животные также погибали от обстрелов. До войны там насчитывалось более 2,5 тысяч голов скота, а после прихода "русского мира" – около 200.

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