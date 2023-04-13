В селе на Харьковщине во время оккупации коровы от голода начали есть друг друга: в сети рассказали о бедах, которые принесли захватчики. Фото

На крупном фермерском хозяйстве в селе Гусаровка Балаклейской громады на Харьковщине во время оккупации коровы от голода начали есть друг друга, животные также гибли от обстрелов. До войны там насчитывалось более 2,5 тысяч голов скота, а после прихода "русского мира" – около 200.

Видео дня

Об этом рассказала журналистка Татьяна Доцяк. "Я вам сейчас покажу что такое животноводческий каннибализм. Эти животные без хвостов, они прошли голодовку, и чтобы выжить начали друг другу объедать хвосты", – со слезами сказал ей фермер (фото размещены внизу новости).

До войны хозяйство процветало: посевы и надои, молоко закупала французская компания.

Однако с приходов оккупантов все изменилось. Бывало, что фермерство обстреливали до 40 раз в день, коровники горели.

Один из них военные армии РФ забросали противопехотными минами. Также они убивали коров на мясо.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным областной военной администрации, на Харьковщине оккупанты совершали такие же преступления, как и в Буче под Киевом. В Гусаровке они пытали людей, не щадили женщин и детей.

– Житель Гусаровки рассказал, как оккупанты расстреливали людей, которые на своих авто пытались выехать на более безопасные территории. Захватчики видели, что в машинах были дети.

– По словам украинских воинов, захватчики во время контрнаступления Сил обороны на Харьковщине оказались в кольце. Они в панике убегали, чтобы не попасть в плен.